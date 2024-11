Muerte en TV Azteca: Tras separación por engaño, actriz de Televisa sufre repentino fallecimiento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de Televisa, que recientemente se incorporó a la empresa luego de una larga carrera en TV Azteca, se enfrenta a dolorosa muerte a escasos días de separarse de su pareja por una infidelidad. Se trata de la talentosa Larisa Mendizábal, quien en 2023 vivió un verdadero calvario pues a la par de que se enteró que su entonces novio, Augusto Bravo, le estaba poniendo los cuernos, también sufrió el fallecimiento de un ser querido.

Como se recordará, la actriz de los unitarios Lo que la gente cuenta y Lo que callamos las mujeres pasó por un momento muy oscuro en su vida debido a que el año pasado se enteró que Augusto la había estado engañando y la amante de este era Adianez Hernández, quien a su vez era esposa de Rodrigo Cachero, exesposo de Larisa y padre de su único hijo.

Recientemente Mendizábal, quien será parte del nuevo melodrama de Televisa Regalo de Amor, abrió su corazón con Horacio Villalobos para hablar de la terrible situación que vivió por la infidelidad de su exnovio, con quien tuvo una relación de más de 10 años. "Todo lo que tú pensabas que era tu pasado, como lo conocías, empiezas a dudar. Dudas de tu presente y de tu futuro, y te quedas como bailando en la nada", dijo en el podcast El mitangrit de Horacio.

Larisa Mendizábal vivió un infierno tras descubrir la infidelidad de su exnovio

Posteriormente, Larisa compartió que a un mes de su sensible separación, se enfrentó a un segundo duelo porque murió su padre de forma repentina: "Ya al mes que pasó lo de Augusto, se murió mi papá. Ay, no, ajá, híjole, entonces estaba justo por cumplir 1 año. Entonces yo decía, ya no sé si estoy llorando por él, por mi papá... O sea, ¿sabes?, viví dos duelos", expresó la también actriz de la serie Un día para vivir.

No se compara mi papá, o sea, mi papá era mi vida, mi todo", agregó Lari.

La mexicana compartió que aunque toda su vida temió por la muerte de su padre pero debido al proceso que estaba viviendo, todo se vivió diferente: "Desde morra, el día que más miedo tenía que llegara era el día que se muriera mi papá. Mi papá, se muere y decía: este dolor ni siquiera es como lo imaginé, que iba a ser el peor de mi vida. Ni siquiera se compara a lo otro". Finalmente, Larisa comentó que lo que la ayudó a seguir adelante fue aceptar su realidad y vivir presente.

En un duelo, en cualquier tipo de pérdida, no hay de otra más que verte de frente con el dolor y sentirlo".

Fuente: Tribuna