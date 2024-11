Murió por cáncer: Paola Rojas sufre triste partida y estremece a Televisa con últimas palabras

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida conductora Paola Rojas dejó helado a Televisa y conmovió a miles de fans luego de que en una reciente entrevista recordó a su fallecida amiga y colega, Verónica Toussaint. La periodista mexicana no pudo evitar romper en llanto al hablar de la fallecida presentadora y compartió unas emotivas palabras que le dio antes de fallecer, además de que contó los mensajes que ha recibido desde su partida.

En una entrevista para el podcast M-Flow, Paola se conmovió hasta las lágrimas cuando tuvo que tocar el tema de Vero, quien falleció durante el pasado mes de mayo luego de una larga batalla contra el cáncer. La ahora integrante de Imagen TV mencionó que ella fue testigo de cómo su amiga se aferraba a la vida: "Yo la vi luchar para estar viva, yo vi todo el amor que le puso, todo lo que hizo, los médicos, meditaciones... quería ganarle días a la vida".

Posteriormente, Rojas explicó que trata de pensar en que Vero está en un lugar mucho mejor que este planeta: "Está en un lugar muy hermoso desde el que me manda mensajes, ay, qué bárbara", dijo con la voz entrecortada. Además, la experiodista de Televisa recordó que conoció a 'La Toussaint' cuando surgió el escándalo de su divorcio por una infidelidad de parte de 'Zague' y ella fue parte importante para su sanación:

Todo lo que me vincula con Vero es mágico y es precioso. La conocí cuando estaba rota, yo venía de un tema familiar, personal, horrible, que fue muy público. Así nos acercamos".

Paola Rojas habló de la dolorosa muerte de Verónica Toussaint

Pao mencionó que pese al delicado estado de Verónica, ella quiso seguir trabajando y fue cuando crearon su podcast Aliadas: "Ella quería seguir comunicando pero tenía que ser muy selectiva con la poquita energía que tenía, empezamos un programa juntas que se estrenó en sus últimos meses de vida". Y la situación se puso más emotiva cuando la exintegrante de Netas Divinas recordó la última enseñanza que le dio la fallecida.

Paola recordó una confesión que le hizo Toussaint poco antes de morir y tenía qué ver con la conexión que tuvo la fallecida con su madre: "Cuando hablamos de resiliencia, ella me enseñó… cuando su mamá se quebró y le dijo: 'Yo también tengo miedo', lloraron juntas. 'Ese es el día que más cobijada me he sentido por mi mamá’, me dijo. Siento que a veces acompañamos mal a nuestros amores; hay que hablar desde la honestidad".

Finalmente, la periodista aseguró que Vero se ha seguido comunicando con ella a través de señales e incluso dijo que una importante oferta laboral le llegó desde el cielo: "Todo el tiempo lo hace (manda mensajes) Estaba hablando sobre ella y en cuanto menciono a Verónica, veo cruzando a lo lejos a Melissa, su mejor amiga, y hoy se abrió una oportunidad laboral muy importante… y yo estoy segura que me la mandó Vero".

Mira a partir del minuto 36:40

Fuente: Tribuna