Quedó en la calle: Corren a actor de Televisa y del programa 'Hoy'; se despide llorando en VIDEO

Ciudad de México.- Un querido actor y conductor, que llevaba casi 13 años formando parte de las filas de Televisa, se encuentra viviendo un verdadero infierno debido a que esta semana fue despedido de la televisora y también del programa Hoy. El joven artista fue notificado de ambos despidos de forma repentina y no pudo evitar romper en llanto al decir adiós a todos sus compañeros.

Se trata de Pepe Valdivieso, quien desde el año 2011 fue invitado a formar parte del elenco estelar del unitario Como dice el dicho. Como se recordará, esta semana los ejecutivos de la empresa de San Ángel tomaron la decisión de cancelar la producción del exitoso programa y despidieron de forma repentina a toda la producción y actores. De hecho, ayer jueves 7 de noviembre se grabó el último episodio en el emblemático 'Café El Dicho'.

Por supuesto, Pepe estuvo en la última grabación y en un video que él mismo publicó en redes sociales se pudo ver que acabó llorando mientras se despedía de Sergio Corona, Nuria Gil y demás integrantes del unitario: "A todos mis amigos, producción, quiero decirles que me los llevo en el corazón, los quiero mucho, los quiero ver triunfar... ha sido un verdadero placer, me va a doler no verlos cada semana", expresó con un nudo en la garganta.

Pepe Valdivieso se despidió de 'Como dice el dicho'

Desafortunadamente, ese no fue el único trago amargo que tuvo que enfrentar Pepe durante esta semana, ya que hoy viernes 8 de noviembre fue despedido de otro programa. Resulta que el actor participaba en la actual temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, en el programa Hoy, pero esta mañana él y su compañera de baile, Daniela Aedo, se convirtieron en la pareja de baile eliminada.

De esta forma, Valdivieso no tiene un proyecto activo en el Canal de Las Estrellas. Dani y su compañero no lograron superar los votos que recibieron los otros sentenciados, por lo que la conductora Galilea Montijo les comunicó que estaban eliminados: "Muchas gracias por votar por nosotros, por creer en nosotros", dijo Aedo. En tanto que Pepe expresó un emotivo mensaje ante las cámaras: "Nadie se arrepiente de ser valiente, hagan lo que quieran hacer, aviéntense".

Fuente: Tribuna