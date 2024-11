Tiembla Andrea Legarreta: Amiga de Erik Rubín confirma cercanía con Paulina Rubio por esta razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días el nombre de Paulina Rubio regresó a los titulares de la prensa no solo por el nuevo problema que tiene con su exmarido Nicolás Colate, sino porque se especuló que podría tener un reencuentro amoroso con Erik Rubín. Este rumor surgió luego de que el productor musical presumiera mediante un post en Instagram que se había reunido con 'La Chica Dorada' en Miami.

En las imágenes ambos aparecen sonrientes al lado de su colega y amigo, Benny Ibarra. Luego de toda la polémica que surgió a raíz de esta publicación, la esposa de Benny, Celina del Villar, se pronunció al respecto. En una entrevista con diversos medios, como el matutino Venga la Alegría, la famosa actriz señaló que las cosas fueron sacadas de contexto: "Que hagan lo que quieran, lo que pasa atrás de lo que ustedes ven o la gente ve, es muy de ellos, y te ríes".

Te podría interesar Andrea Legarreta Escándalo en Televisa: Filtran FOTO de Erik Rubín con examante tras separación de Andrea Legarreta

Incluso recortaron a Benny para decir que Erik y Paulina ya estaban juntos, hicieron un montón de comentarios, expresó Del Villar.

Dejando entrever que las mismas redes y algunos medios provocaron más rumores al respecto de un posible regreso amoroso entre los artistas, Celina recalcó: "A mí lo que me gusta es la expectativa que se causa cuando se junta ellos o cualquiera del grupo, era obvio que iba a causar expectativa y que iba a causar inclusive morbo, que es una palabra que no me gusta, pero que eso produce y existe", compartió.

La también modelo y conductora dejó entrever que este reencuentro entre el exmarido de Andrea Legarreta y Paulina fue con la intención de sumarla en la gira de regreso que planean tanto Benny y Erik del exitoso grupo pop que formaron en los 80’s y 90’s, Timbiriche. Sin embargo, Celina aclaró que falta ajustar varios detalles para que este proyecto se vea consolidado.

No les voy a decir absolutamente nada, lo que sí saben ustedes es que sí hay pláticas, intenciones, no para el primer semestre del año que entra, porque es imposible, Timbiriche es un grupo que produce con mucho tiempo de anticipación, los ensayos son muy tardados, cuidan mucho los detalles, hacen grandes producciones, entonces hay mucho trabajo por hacer", manifestó.

Sobre la relación que existió entre Erik y Paulina, fue el año pasado cuando el intérprete de Princesa Tibetana contó en entrevista con Yordi Rosado que salió al mismo tiempo tanto con Rubio como con Alejandra Guzmán, pero que finalmente se decidió por la primera porque era con la que compartía en las giras. "Con las dos conecté, o sea, era algo real. Yo creo que sí puedes estar enamorado de ambas personas", externó Rubín en aquella ocasión.

Fuente: Tribuna y X @vengalaalegria