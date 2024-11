Adiós Pati Chapoy: Ejecutivos de TV Azteca 'corren' a conductora de 'Ventaneando' por bajo rating

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sigue surgiendo información de la presunta crisis de rating que enfrenta el programa Ventaneando y aseguran que un directivo de TV Azteca quiere sacarlos del aire, además de que planearía correr a una importante conductora de esta emisión. ¿Adiós Pati Chapoy? No, en realidad la integrante de Ventaneando que tendría sus días contados en el proyecto sería Rosario Murrieta, jefa de información.

Fueron los conductores del canal de YouTube Kadri Paparazzi quienes han seguido insistiendo en que "en Ventaneando se les está cayendo el rating a pedazos", sobre todo porque Daniel Bisogno ya tiene varias semanas sin acudir a trabajar. Como se sabe, el conductor se encuentra recuperándose de un trasplante de hígado, al cual fue sometido a principios de septiembre, y luchando contra otras complicaciones de salud.

Supuestamente el director de contenido y distribución de Azteca, Adrián Ortega, le ha indicado a Pati que debe de sacar del aire a Rosario Murrieta: "Adrián Ortega está pidiendo sacar sí o sí a Rosario Murrieta de cuadro y te lo voy a decir con todas sus palabras, según él, no pinta bien a cuadro, no es agraciada, así es lo que se comenta", mencionó el conductor conocido como 'El Lobo'.

Aseguran que TV Azteca busca correr a Rosario Murrieta

El comunicador también asegura que Chapoy se ha negado a seguir esta indicación: "Le está pidiendo a Chapoy a fuerza que la saque y Pati se está aferrando a que no, está defendiendo a su equipo". Y para arreglarlo, Pati estaría pidiendo ayuda del mismísimo Ricardo Salinas Pliego: "Se está pidiendo que el programa salga del aire pero Pati está haciendo todo lo posible directamente con el dueño de la televisora pero el director, el encargado de espectáculos dijo 'si no hacen caso, yo no me hago cargo del rating de esa hora'".

'Lobo' resaltó de nueva cuenta que Pati estaría obligando a Daniel a regresar a cuadro pese a que no se encuentra recuperado del todo: "Es por eso que tanto les urge la presencia de Daniel, es un hecho que cuando está les sube el rating". Incluso, 'Chacal' mencionó que la periodista recientemente tuvo un encontronazo con la familia de Bisogno porque les dio una entrevista a ellos y a otro medio.

Están dando patadas de ahogado, este enojo de la señora Chapoy en contra de los hermanos de Bisogno, pues está intentando que el rating sea para ellos".

Finalmente, 'Lobo' recordó que años atrás Ventaneando iba a salir del aire por orden de Alberto Ciurana pero cuando el directivo falleció, los ejecutivos echaron atrás esta decisión: "Ya estaba fuera ese programa, pero fallece Alberto Ciurana y ahí es cuando Pati vuelve a agarrar fuerza, pero ahorita se están dando cuenta que ya no da lo mismo que antes". Cabe resaltar que hasta el momento, ni Pati ni los ejecutivos de Ventaneando han confirmado la información de Kadri, por lo que permanece en calidad de especulación.

Fuente: Tribuna y YouTube Kadri Paparazzi