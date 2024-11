¿Adiós Televisa? Galilea Montijo confirma que dejará 'Hoy' en 2025: "Hay muchas sorpresas"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Galilea Montijo nuevamente logró acaparar la atención de todos sus admiradores y fans debido a que en un reciente encuentro con la prensa realizó fuertes confesiones, entre ellas anunció que abandonará el programa Hoy a inicios de 2025. Este sábado 9 de noviembre la también empresaria se reunió con reporteros en la venta de su clóset, una actividad altruista que realiza con frecuencia y cuyo dinero recaudado es usado para ayudar a adultos mayores.

Uno de los temas que salieron a la luz en la entrevista fue que 'La Gali' reiteró sus deseos de ser madre al lado de su novio, Isaac Moreno, aunque ya es una mujer de 51 años. La también conductora de La Casa de los Famosos México explicó que ella y el modelo español están explorando todas las opciones para ser padres de una niña, ya que ambos tienen un hijo de sus anteriores matrimonios.

Yo me sigo sintiendo de 30 pero mi cuerpo ya no, estamos en la búsqueda de las mejores opciones".

Galilea Montijo y su novio planean tener una hija juntos

Asimismo, resaltó su interés por embarazarse ella misma: "Tuve una menopausia muy temprana, a los 47 años, pero yo tengo matriz y funciona, lo que no funciona son los ovarios, entonces encontramos un laboratorio". 'La Gali' compartió que ella e Isaac encontraron un lugar para cumplir su sueño pero se encuentra en el extranjero, por lo que será hasta el próximo año cuando puedan acudir a obtener información. De este modo, la tapatía abandonará el programa Hoy las primeras semanas de 2025:

Pretendemos viajar para el próximo año".

Sobre la opción de adoptar, Galilea explicó: "Se me hace un acto de amor maravilloso, pero cuando estás en este proceso vas por etapas, vamos agotando opciones". Incluso, compartió que planea comprar un óvulo para fecundarlo y que se lo inseminen a ella: "Te tienen que hacer los análisis ese ovario que vayas a comprar". Y dijo que está resignada en caso de que no pueda volver a tener un bebé: "No me peleo con la vida, si ya no se puede tengo un hermoso hijo que es el amor de mi vida".

Cambiando un poco de tema, Montijo habló de la ausencia de Paola Rojas en el programa Netas Divinas y dijo que le encantaría ver a Karime Pindter como parte del elenco: "La extrañamos muchísimo, fue parte fundamental pero no son decisiones de ella ni nuestra, ella ama hacer noticieros". Gali también habló de su vida laboral y compartió que en 2025 sorprenderá a sus fans.

No sabes lo agradecida que estoy de este año, ha sido un año de emociones para bien, pero hay muchas sorpresas también para el año que viene".

