Casi acaba en silla de ruedas: Actor de Televisa, hospitalizado de emergencia por delicada cirugía

Ciudad de México.- El reconocido actor y comediante Pierre Angelo, quien tiene más de tres décadas de trayectoria en novelas y series de Televisa, alarmó a sus miles de seguidores y fans luego de compartir que estuvo a punto de quedar parapléjico debido a una delicada condición de salud. El famoso artista se salvó de acabar en silla de ruedas de por vida gracias a una cirugía de alto riesgo, de la que afortunadamente salió muy bien.

En una reciente entrevista con reporteros de TVNotas, el intérprete de 'Flavio' en la exitosa sitcom La Familia P.Luche habló del peligro en el que se encontró meses atrás a raíz de un problema en la columna vertebral. "Se me rectificó la columna y las cervicales se me fueron para adelante. Estaban muy pegadas a la médula espinal. Era de alto riesgo porque con un mal golpe pude haber quedado parapléjico. La médula espinal es algo que no se puede reparar", narró.

El actor y comediante, Pierre Angelo

El ahora actor de la obra La Señora Presidenta compartió que los síntomas que presentaba a raíz de este tema era dolor de cabeza, adormecimiento en los brazos y su cuello le tronaba constantemente. "Se me hicieron para adelante las cervicales. Me di cuenta porque se me dormían los brazos de repente y amanecían mal. Tenía mucho dolor de cabeza y, además, me tronaba mucho el cuello. Sabía que las cosas no estaban bien".

Mientras grababa las series ¿Tú crees? y El Privilegio de Mandar, Pierre se enteró que tenía que ir de urgencia al quirófano pues estaba en juego su salud y por ende, su carrera en el medio. "Me hicieron estudios, porque pensaba que solo era tensión de tanta chamba. El doctor me citó un domingo en su consultorio y me dijo que debía operar inmediatamente. Que era peligroso", compartió.

Y debido a que tuvo que seguir trabajando un par de semanas más antes de operarse, el intérprete de 49 años tuvo que extremar cuidados: "Yo tenía todavía cuatro semanas de grabación y me dio chance de terminar la serie. También hablé con Pedro Ortiz, el productor, y me ayudó a que mis escenas fueran fáciles, sin que me moviera tanto. No podía tener ninguna escena física". Finalmente, Angelo mencionó que se encuentra en franca recuperación luego de este gran susto.

La operación duró más de ocho horas. Me metieron cuatro placas de titanio. Hicieron las cervicales para atrás. La recuperación estuvo increíble porque la operación fue por enfrente. Tengo una marca en el cuello donde metieron las cosas y es mínimamente invasiva. A las pocas horas yo ya estaba caminando. Estuve siete días hospitalizado y la rehabilitación ha sido muy buena".

Fuente: Tribuna