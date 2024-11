Corazón de hierro: Laura Zapata se entera de muerte de Ernestina Sodi y dice que no llorará

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Laura Zapata, acaba de demostrar que es una mujer fuerte y muy resiliente, con un corazón de hierro que tolera los golpes de la vida más fuertes y dolorosos. La también cantante así reaccionó al enterarse de la muerte de su hermana, Ernestina Sodi, por medio de mensajes, compartiendo con la prensa que por su parte no llorará ni una sola lágrima por ella.

No es secreto que desde el 2005, la relación entre Ernestina y la actriz de María la del Barrio es nula, pues después de que la escritora lanzara el libro sobre su secuestro, en el que pone como sospechosa a la propia Laura de haber planeado el rapto tan traumante de ambas, ella decidió alejarse y no tuvieron contacto alguno por casi 20 años. Incluso, cuando la exestrella de Televisa supo del infarto de su hermana, no fue a verla, pese a que estaba en el mismo hospital cuidando de su exesposo junto a sus hijos.

Ahora, desgraciadamente Camila Sodi, hija de Ernestina, confirmó en sus redes sociales el terrible deceso de su madre tras más de dos semanas hospitalizada a causa de dos infartos. Como era de esperarse, la prensa fue en búsqueda de Laura para saber que pensaba de este difícil momento, y ella atendió a los reporteros a las afueras de su casa, revelando que se enteró mientras que descansaba, siendo alarmada por todos los mensajes y llamadas que comenzaron a entrarle, afirmando que es algo "muy triste y muy doloroso", pero que es un mensaje de la vida para decir que todos "somos finitos en esta vida".

Con respecto a si se pudo despedir de ella de alguna manera, la exparticipante de MasterChef Celebrity declaró que no fue ella personalmente, pero les enseñó a medios como Televisa y más, que el pasado lunes 4 de noviembre envió un mensaje a su sobrina Marina Sodi, para expresar que lloró con el post que compartió Camila sobre el estado de su madre y que por ello les enviaba un abrazo desde el corazón, pidiendo que le hablara al oído para que le dijera que sí la quería mucho y por su parte todos los malos entendidos estaban perdonados y en el pasado.

Lamentablemente también mostró que no hubo respuesta alguna, así que al no recibir nada de vuelta, no quiso insistir y solamente estuvo en oración para que su hermana se recuperara, y ahora, con su fallecimiento no le quedaba más que expresar sus condolencias ante las cámaras, y dejando en claro que "de ninguna manera iré al funeral porque sería desviar la nota", y desea que todo se trate de Ernestina, por lo que ella y sus hijos mandaran una corona a nombre de la familia Sodi Zapata. Asegura que se queda con todo lo que vivió con Sodi.

Finalmente, dejando a todos en shock, reveló que por su parte no piensa derramar ni una lágrima por este tan doloroso fallecimiento de un ser tan amado para su familia, sino que en realidad va a celebrar la ida que tuvo, recordando lo mejor de ella en todo momento: "No vamos a llorar, bueno yo, no voy a llorar su muerte, sino que voy a celebrar su vida".

Fuente: Tribuna del Yaqui