¿Es lesbiana? Verónica Castro se confiesa en 'Ventaneando' tras 'boda' con Yolanda Andrade

Ciudad de México.- Después de que se volviera a volcar toda la atención al escándalo de la presunta boda secreta con la famosa actriz y presentadora, Yolanda Andrade, recientemente la primera actriz y cantante, Verónica Castro, recientemente ha reaparecido ante las cámaras de Ventaneando en la que hizo sorprendente confesión a sus colegas que dejó a más de uno emocionado, ¿acaso reveló si es lesbiana?

Como se sabe, hace un par de días que Cristian Castro, hijo de Verónica, mientras que brindaba una entrevista en exclusiva para Maxine Woodside, pidió a Andrade que no solamente estuviera hablando por hablar de un pasado que no pasó, y mejor muestre las pruebas si es que las tiene: "Y no solamente que en una fiesta pasaron cosas o algo así. Me parece que tendría que ser más convincente todo. Tendría que haber chats, tendría que haber audios, tendría que haber fotos, tendría que haber fechas".

De igual forma, el hermano de la actriz de Rosa Salvaje, el productor José Alberto 'El Güero' Castro, señaló que por su parte deja que la gente hable lo que quiera, pues cada quien sabe lo que realmente vivieron y que paso y a él solo le queda respetar ambas versiones y apoyar a su hermana en lo que sea: "No vi el programa, y pues no sé, o sea…, a ver, yo creo que hacer eco de cosas tan tontas, no tiene sentido, no tengo ningún comentario al respecto. Cristian ya ven que es muy abierto en sus formas, lo respeto, y bueno, de lo demás no sé". Ahora, Verónica ha reaparecido con inesperada sorpesa.

Pese a todas las especulaciones y los dimes y diretes entre sus familiares, la presentadora de Pequeños Gigantes la tarde del pasado viernes 8 de noviembre realizó una videollamada en exclusiva para Pati Chapoy, la cual subieron a redes sociales, mostrando la gran cercanía que tienen como amigas, recordando viejos momentos que le llevaron mucha felicidad, presumiendo la belleza de Madrid, España, y lo que había comido estando de visita para grabar un programa próximamente.

Verónica, en vez de desgastarse desmintiendo a la presentadora de Montse Y Joe, y meterse en la polémica que creó el intérprete de temas como Azul,. demostró que todo eso lo tiene ya sin cuidado, saludando a todos los presentes en los lugares que los visitó, respondiendo contundente con la indiferencia hacía la situación. Finalmente, confesó que el lunes 11 de noviembre tendrá una sorpresa que dejará a miles con la boca abierta.

Fuente: Tribuna del Yaqui