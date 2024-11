Exgalán de Televisa llega a 'Venga la Alegría' y hunde a TV Azteca en vivo por dejarlo sin trabajo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico galán de las telenovelas, quien inició su carrera en Televisa y que fue vetado cuando decidió irse a TV Azteca, sorprendió al público debido a que este sábado 9 de noviembre reapareció en el programa Venga la Alegría y protagonizó una fuerte controversia en vivo. Resulta que el actor se le fue encima al Canal Azteca Uno y ventiló abiertamente que hace poco lo dejaron sin trabajo de un momento para otro.

Se trata del mexicano Héctor Soberón, quien es recordado por participar en los melodramas de San Ángel Muchachitas, Mágica Juventud, María la del Barrio y Mi pequeña traviesa, en este último conoció a su exesposa Michelle Vieth, quien lo acusó de filtrar un video íntima de ella. Mientras que en la empresa del Ajusco protagonizó las novelas Marea brava (1999), El amor no es como lo pintan (2000-2001) y Como en el cine (2002).

Héctor Soberón estuvo casado con Michelle Vieth

En varias ocasiones, Héctor ha manifestado que las empresas le han cerrado las puertas debido a las acusaciones que hizo Michelle Vieth en su contra. Durante la mañana de este sábado 9 de noviembre, el histrión de 60 años estuvo de invitado en el matutino VLA: Fin de Semana para promocionar su participación en Teatro en Breve, pero además aprovechó a hablar de algunas controversias y mandó una fuerte indirecta a su expareja.

Resulta que Soberón mencionó que lo han señalado de diversas cosas sin fundamento y lo han hecho solo para dañar su carrera: "No bebo, no fumo, no me drogo, aunque lo han dicho... al principio era reactivo pero todo lo que digan se me resbala, me inventaron una polémica, me la adjudicaron, fueron denuncias falsas". Y compartió qué es lo que más le molesta en la vida: "Me enchila la mentira, la deslealtad".

Asimismo, Soberón le preguntó al conductor Pedro Prieto cómo le había ido cuando decidió cambiarse de empresa y el mexicano explotó ante las cámaras. "Yo cuando salí de Televisa te vetaban y los mismos amigos te decían 'no me pueden ver contigo', pero los verdaderos amigos se ven en la cárcel, en el hospital, en las peores".

Y luego de que el español le preguntara si no había recibido alguna oferta para trabajar en TV Azteca, el actor denunció que este año lo llamaron para estar en Tentados por la fortuna, pero de un día para otro lo dejaron fuera. "Me hablaron para varios pero siempre me han bateado... en Tentados por la fortuna me bajaron sin decirme nada, pero dices bueno 'gracias, ustedes se lo pierden, yo me lo ahorro", expresó y dijo no estar interesado en formar parte de La Isla.

Fuente: Tribuna