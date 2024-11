¿Existe el prosticatálogo de Televisa? Actriz revela confusión que lo confirmaría en evento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas, Oka Giner, recientemente empleó sus redes sociales para expresar lo devastada y asqueada que estaba por la manera en que los hombres siguen tratando a las mujeres, narrando la terrible confusión, que podría ser una posible manera de confirmar el prosticatálogo de Televisa tan polémico en las últimas décadas, durante evento de la empresa, ¿acaso si existe?

Desde hace varias décadas corre el rumor de que celebridades femeninas de la televisora son colocadas en un catálogo, supuestamente bajo su aprobación, para que pudieran ser elegidas por importantes hombres de negocios muy ricos, incluso millonarios, para contar con su compañía. Cabe recordar que incluso se llegó a especular que de esa manera el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, conoció a la actriz Angélica Rivera, alias 'La Gaviota'.

Y ahora, desgraciadamente, una estrella de la empresa podría haber comprobado que este existe, pasando por una de las experiencias más terribles e indignantes de su vida. Oka, a través de un video en su cuenta de TikTok, declaró que mientras que estaba en el evento de presentación de la novela Las Hijas de la Señora García, tuvo que salir un momento, y ahí, un hombre la abordó pensando que era otra persona con la que había quedado de verse para tener intimidad a cambo de dinero.

La actriz de Inesperadamente Lucia, reveló que se veía preciosa para el evento, pero la belleza costaba y el suyo fue tener vista nublosa todo el evento, lo que ocasionó que se mareara y tuviera que tomarse un momento. Al seguir con sus problemas de visión y sentirse muy abrumada, decidió salir para tomar aire y fumar, momento en el que un hombre se le acercó, hablando con mucha familiaridad: "Veo un señor que me dice: 'hola', y pensé que era nuestro productor asociado... pero cuando me acerqué, me di cuenta que no era él".

Ante esto, señaló que el hombre siempre le habló en un tono muy extraño y cuando él le dijo si era "fulanita", negándose el dar el nombre del sujeto y de aquella chica que esperaba realmente, esta lo negó, pero él insistía en que sí era, destacando que al final se rindió y aceptó darle su número para que se alejara de ella, cuando le hizo un comentario que la indignó y la dejó congelada, sin saber que hacer: "Simplemente le di mi teléfono y me marca... Me dice: 'quiero estar contigo, ponte esos zapatitos y a ver, déjame verte el culo'. La actriz lloró devastada al confesar que se sentía culpable de lo sucedido y no haber sabido como reaccionar o ponerle un alto de inmediato.

Pero, al parecer, el que no hiciera mucho escándalo fue lo mejor, ya que el manager de la actriz reveló que al investigarlo notó que era alguien con "nexos con gente mala y poder en la política", por lo que este al final solo "dijo: 'No hay que moverle, flaca, es mejor no meterse con esa gente'". Destacando que lloró bastante por la frustración que sintió. Varias de sus fans le dejaron mensajes alentadores: "Lamento mucho que hayas pasado por eso... Gracias a Dios no te pasó nada mayor", "No fue tu culpa", "Eres fuerte" y "No siempre vamos a saber cómo reaccionar",.

Fuente: Tribuna del Yaqui