Fernanda Ostos revela temor a René Franco tras humillarla y correrla en vivo; lo demandaría

Ciudad de México.- Después de que decidiera salir a dar sus declaraciones y confrontar a René Franco, por haber hecho tremenda escena en vivo en el que la humilló y corrió de su programa en YouTube, la reconocida periodista, Fernanda Ostos, ha brindado una entrevista en la que reveló sentir temor por su colega y las consecuencias que podría enfrentar por su causa, pues sí piensa en demandarlo por lo que hizo.

El pasado jueves 7 de noviembre por la tarde, mientras que René se enlazaba en vivo con Ostos para un nuevo programa en su canal La Taquilla, este generó un ambiente tenso y muy incómodo para las dos mujeres en la videollamada, debido a que al ver a Fernanda ponerse bálsamo labial poco antes de comenzar la transmisión oficialmente, pero ya al aire, soltó comentarios como que se veía "horrible", después se burló de su cuerpo y físico, señalando que como se ponía no era su mejor ángulo y se veía mal, tras lo que simplemente sacó de la transmisión sin dejarla responder.

Ante esto, Ostos empleó su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, en el que expresa su molestia y como es que se siente traicionada, por las actitudes que tuvo el presentador, así que declaró esto como un acto antiprofesional y de maltrato imperdonable: "Jamás imaginé que me tratarían de esa manera. Al principio lo tomé como una broma, pero en el fragmento que les comparto a continuación, pueden observar cómo, incluso antes de que yo entrara, ya se expresaban de mí de una forma que no me agrada".

Ante esto, el expanelista de La Casa de los Famosos México, declaró que Fernanda solamente estaba buscando la manera de generar una polémica de la que él no tiene nada que ver, restando lo que hizo en plena transmisión en vivo, pues él asegura que él quejarse de esto es una clara violación a sus derechos y usar su video es ilegal por ser el autor y no otorgar el permiso: "Este tuit viola el derecho de autor y será tratado como tal. Está tratando de armar un show mediático a mi alrededor en el que tengo muy poco o nada que ver".

Tras esta situación, Fernanda brindó unas declaraciones al programa El Chismorreo, en el que expresó su temor a lo que le pueda pasar si hace algo en contra de él, pues ha recibido muchos ataques en redes sociales y comentarios terribles por parte de los seguidores del exparticipante de Big Brother VIP, destacando que aunque hay muchos elementos de violencia no sabe si desea interponer una demanda en su contra y más porque le da flojera el tener que entrar en conflicto con alguien que no quiere entender razones.

Fuente: Tribuna del Yaqui