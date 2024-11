'La Beba' Montes pone en su lugar a Paola Suárez tras criticar a Gala Montes: "Ni la topo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como una auténtica hermana mayor, la influencer Krista 'Beba' Montes, recientemente brindó una entrevista para varios medios de comunicación en la que no tuvo dudas en poner en su lugar a la famosa y polémica creadora de contenido, Paola Suárez, luego de que ella en un en vivo de sus redes sociales criticara a Gala Montes por abandonar un bar en el que se tomarían fotos con fans, asegurando que "ni la topo" y no prestará atención nunca.

Fue en un evento para Halloween, que un bar de Monterrey contrato a Paola, La Diabla, Briggitte Bozzo y a Gala para realizar su show y tomarse fotos con los fans, pero Montes al ver una terrible falta de organización y ver como los fanáticos se volvían locos y casi tumban una puerta, decidió retirarse por su seguridad, pero Suárez la criticó: "Se acaba de ir Gala, porque Gala no aguantó el estrés... llevamos cuatro fotos y no aguantó el estrés. Entonces, ¿qué pasó ahí? Si no saben aguantar y no saben venir a un antro con la gente borracha y estresada, mejor ni vengan. No vengan ni a cantar".

Ante esto, Evelin 'La Mamita' Hernández, salió en defensa de la creadora de temas como La Oportunidad, señalando que Paola simplemente estaba diciendo eso debido a que quiere quedar bien con Bozzo, pero no sabe que ella jamás le va a corresponder y debería de dejar querer llamar la atención así: "Pues así es hermana, nomas que se acuerda la patas (Paola) quién está con ella cuando ya nos ocupa. Briggitte no va a estar con ella, ni a las que por quedar bien ni llamar la atención".

Tras esto, durante los Impulse LGBTIQ+ Awards 2024, al ser entrevistada por varios elementos de la prensa y fue cuestionada por lo que dijeron de la actriz de Vivir de Amor, 'La Beba' tranquila solo dijo que no iba a pelear, pues al final Paola sola se dio el golpe de gracia cuando terminó por irse al igual que su hermana, por los mismos motivos: "Empezaron a golpear las puertas. La seguridad no estaba apta. Hubo situaciones que se salieron de control. Nosotras vemos por nuestra seguridad. No es porque seamos payasas, es que la seguridad no cubría lo que necesitábamos. Tan es así que se terminaron saliendo los demás".

Finalmente, destacó que ella no tenía que enviarle o mandarle a decir algo a la amiga de Wendy Guevara, debido a que simplemente ni ella ni la actriz de El Señor de los Cielos no la topan y no le van a prestar atención a comentaros malintencionados, sino que en realidad van a enfocarse en lo positivo que las está rodeando, aprovechando cada oportunidad laboral y por supuesto, en sus verdaderos fans.

Fuente: Tribuna del Yaqui