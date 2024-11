Muerte en Televisa: Fallece actor de telenovelas y llena de luto a famosos; nadie sabe de qué murió

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Confirman la sorpresiva muerte de un reconocido actor, quien participó en una de las telenovelas más populares de la televisión y películas de terror que se convirtieron en filmes de culto. Se trata del histrión Tony Todd, cuyo fallecimiento fue confirmado por su agente, Dede Binder. De acuerdo con la información que brindó a medios, el actor perdió la vida la noche de este miércoles 6 de noviembre a los 69 años en su casa ubicada en Los Ángeles, California.

Tony Todd (QEPD)

Todd tuvo una trayectoria artística de más de cuatro décadas, siendo su papel más notorio el del asesino 'Daniel Robitaille', mejor conocido como 'Candyman', a quien se le invocaba cuando decías su nombre 5 veces en un espejo. Este filme estrenado en el año 1992 se volvió en uno de culto, pues se convirtió en un clásico del género de horror y fue de las cintas más transmitidas por el Canal 5 (propiedad de Televisa) en esa época.

Tony Todd como 'Candyman'

El actor también participó en otras películas de terror como La noche de los muertos vivientes, Destino Final y Wishmaster. En cuanto a acción, destacó como 'Warren' en el filme bélico Platoon y dio vida a 'Venom' en el videojuego de Spider-Man 2. También participó en populares series de televisión, ya que Todd tuvo roles importantes en Star Trek, Law & Order, The X-Files, Charmed, Smallville, 24, Criminal Minds y Chuck. También incursionó en las telenovelas, dando vida a 'Gus Rogan' en The Young and the Restless.

De momento se desconoce cuál fue la causa de muerte del histrión, pues no se tenía conocimiento público de que tuviera alguna enfermedad. La actriz Virginia Madsen, quien interpretó a 'Helen Lyle' en Candyman junto al actor, se conmovió al enterarse de su sorpresiva partida y dijo: "Todd es ahora un ángel, como lo era en vida (...) lo extrañaré mucho y espero que me visite de vez en cuando, ¡pero no lo llamaré en el espejo!", bromeó en alusión al filme. Descanse en paz.

Fuente: Tribuna