¿Murió Mauricio Islas? TV Azteca confirma estremecedora noticia y redes lloran su sorpresiva partida

Ciudad de México.- ¿Murió el actor Mauricio Islas? Vaya susto que se llevaron usuarios en redes sociales la noche de este viernes 8 de noviembre cuando TV Azteca, a través de su cuenta de Instagram y X, publicó una imagen en blanco y negro del famoso actor de telenovelas, sin embargo, todo se trató de una confusión. Y es que la televisora únicamente publicó la muerte del personaje al que da vida el histrión en la segunda temporada de la serie transmitida por el Ajusco, Dra. Lucía: Un Don Extraordinario.

Islas, quien ha actuado en telenovelas producidas en las tres televisoras más importantes en Latinoamérica, Televisa, Telemundo y ahora TV Azteca, interpreta al 'Dr. Carlos Reséndiz' en el melodrama médico y este lamentablemente perdió la vida en el capítulo que salió al aire este viernes luego de "complicaciones" de salud. Fue así que en redes sociales, el canal Azteca Uno publicó un texto que estremeció a más de uno y los llevó a pensar que el actor había fallecido en la vida real.

"El Hospital Matilde Montoya lamenta el inesperado deceso del Dr. Carlos Reséndiz. ¿Mariana se salió con la suya? ¿Lucía descubrirá quiénes fueron los responsables de su accidente? No te pierdas #DoctoraLucía y descubre todos los secretos que guarda esta segunda temporada. ¡Solo por Azteca UNO!", fue lo que publicó la televisora, de inmediato causando revuelo entre usuarios, quienes expresaron el susto que se llevaron, pues además también se publicó un video del actor intubado en el hospital.

"No ma... pensé que era Mauricio Islas casi me ataco", "Nmms pensé que era real", "No asusten! Pensé que era real", "Ay estup1d0s! Me espanté", "Me espanten, hasta que leí dr Carlos Reséndiz, no debió morir", "Qué falta de respeto pensé que era verdad @mauricioislas @aztecaunofueron", fueron algunos de los comentarios en la publicación, pues a simple vista, parecía el anuncio de que el histrión de 51 años, quien ha ganado fama y reconocimiento por su papel en otros melodramas como Mi querida Isabel, Primer amor a 1000 x hora, El manantial y Amor real, había perdido la vida.

Y no solo reaccionaron a su supuesta muerte, sino que una vez que se dieron cuenta de que se trataba de la pérdida del personaje, expresaron su molestia e indignación porque aseguran que el actor se merecía más tiempo al aire. "Es una injusticia lo que hicieron con @mauricioislas... es demasiado talento para esta serie", "No pude ser, tenía la esperanza de que regresara de director", "Azteca qué mal que no dejaron a Mauricio Islas estar en esta serie. Él ha estado mucho tiempo en Azteca y ha dado mucho", publicaron. ¿Y tú, crees que se merecía sacar al personaje de la serie?

