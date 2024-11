No solo Pepe Aguilar: Christian Nodal pagaría para ir a importantes eventos y lavar su imagen

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta Christian Nodal está en medio de severas criticas, debido a que se acaba de decir que sigue los pasos de su polémico suegro, y que no solo sería Pepe Aguilar el que usa su posición económica y de fama para beneficiarse y querer ocultar la supuesta verdad de su vida. Aparentemente el sonorense pagaría para asistir a importantes eventos, y de esta manera ir lavando su imagen con el público.

Hace un par de días, se acusó a Pepe de haber pagado a la revista Glamour Latam, para que nombrara a la menor de sus hijas, Ángela Aguilar, como la 'Mujer del Año', en medio del gran escándalo en el que se ha visto envuelta en los últimos meses por su matrimonio con Nodal. Se le acusa a la cantante de 21 años de haber sido amante del intérprete de No Te Contaron Mal mientras que él formaba una familia con Cazzu, haciendo que las abandonara cuando la pequeña solo tenía pocos meses de nacida.

Debido a esta situación, una vez más la familia del intérprete de temas como Por Mujeres Cómo Tú, se encuentra en el centro del escándalo y en medio de más dimes y diretes, como que incluso la revista antes mencionada habría decidido retirarle el nombramiento especial a la intérprete de En Realidad, pues al ver la gran cantidad de criticas y negativas a aceptar que pudiera ser esto verdad con todo el tema de presuntamente robarle el marido a alguien, eliminaron el post en el que la nombraban de tal forma.

Y ahora, en la cuenta de redes sociales de X, anteriormente conocida como Twitter, de La Tía Sandra, afirmaron que en los últimos meses, se ha podido ver a Nodal en eventos muy importantes, a los que asisten los artistas más famosos y con gran influencia en el público, como lo fue el Fashion Week en Paris y el estar en la portada de Los 50 Más Bellos de People en Español, por el simple hecho de que les dio una muy jugosa cantidad para que lo aceptaran.

Hasta el momento, el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos no ha respondido a estos rumores y se duda que vaya a pronunciarse, debido a que no suele salir a aclarar temas de esta índole, siendo muy pocas las ocasiones en las que ha querido desmentir información, como la vez en que negó que la familia de la creadora de Nena Trampa le robara dinero, o que su ahora esposa, Ángela, fue su amante.

Fuente: Tribuna del Yaqui