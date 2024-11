Paola Rojas confirma boicot en su contra tras salir de 'Netas Divinas' y despido de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas semanas el nombre de Paola Rojas ha aparecido en todos los titulares de la prensa, no solo por su repentina salida del programa Netas Divinas, sino también por la controversia que atravesó recientemente debido a que la presentaron como dueña de un mezcal y la señalaron por apropiación cultural. Tras toda esta polémica, la famosa periodista decidió romper el silencio e hizo fuertes declaraciones.

En una entrevista con diversos medios, Paola aseguró que el tema del mezcal estaba solucionado pues ella no era la propietaria del producto y confirmó que alguien armó una campaña de desprestigio en su contra: "Se aclaró y se solucionó, no voy a entrar en detalles pero digamos que quien orquestó ese ataque en mi contra... hay otras cosas atrás". Al respecto del hate que recibió, la ex de 'Zague' señaló: "Lo que yo cosecho en redes es en su mayoría, súper amoroso".

Posteriormente, los reporteros mencionaron el tema de su despido de Televisa tras aceptar una oferta laboral en Imagen TV y Telemundo: "Les voy a ser súper honesta, después de esos años que estuve (en Televisa), casi 7 en Netas y casi 30 en Televisa, pues sí me hubiera gustado poder despedirme al aire", compartió y señaló cuál era la razón: "Es un tema de respeto a la audiencia, eso es lo decente, despedirte de tu audiencia y cerrar el ciclo, agradecer".

Sin embargo, Rojas aseguró que no le guarda rencor a las personas que decidieron despedirla por la 'puerta de atrás': "No pudo ser así y la verdad es que ahorita con más distancia, pues estoy tan contenta con mi nuevo espacio, con este nuevo proyecto, con este nuevo equipo, estoy tan entusiasmada que la verdad no me alcanza la energía par enojarme", expresó, luego de que semanas atrás hiciera un video llorando para hablar de esta situación.

Asimismo, la conductora mexicana afirmó que siempre sentirá cariño y agradecimiento por lo que logró gracias a esta televisora: "Lo que tengo es mucho agradecimiento, mi nombre, mi carrera, mi situación patrimonial no se explica sin Televisa, le agradezco mucho, trabajé ahí 30 años, muy agradecida por todas las oportunidades que me dio, por todo el aprendizaje, por los amigos, por todo, gracias". Finalmente, Paola Rojas compartió lo feliz que se siente en sus nuevas 'casas'.

Estoy enfocada en lo nuevo, estoy feliz en Imagen TV y contenta con Telemundo".

Fuente: Tribuna y YouTube Tony Stars TV