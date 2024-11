Rey Grupero, furioso, reacciona en vivo a su 'despido' de 'VLA' por la 'culpa' de Ferka

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico y reconocido youtuber, Rey Grupero, recientemente fue señalado de presuntamente haber acosado a compañera, y que esto le costaría su trabajo, a lo que este finalmente ha hablado al respecto, reaccionando furioso por lo que se ha dicho del tema, y esto dijo de su presunto despido de Venga la Alegría: Fin de Semana. Se ha dicho que la culpa sería de Ferka, así que dio un contundente mensaje sobra su colega.

El polémico expresentador de Sale el Sol y columnista, Álex Kaffie, recientemente aseguró que para el mes de enero el creador de contenido fue despedido, aparentemente le dirían que podría quedarse lo que restaba de noviembre y diciembre, pero a inicio del 2025: "Me informan que ya fue notificado que solamente estará en diciembre; hasta aquí llegaste (le dijeron), qué bueno porque todavía cobrará para el bacalao noruego, para la piñata y el ponche, pero en enero no van a requerir de la presencia, ya no lo necesitan más".

Al parecer, el motivo fue que hace un par de semanas que en vivo del matutino de TV Azteca, recibió una gran cantidad de criticas en redes sociales por presuntamente propasarse con María Fernanda Quiroz, y la besó sin su consentimiento, lo que supuestamente ella denunciaría con sus jefes como acoso laboral. Pero, este sábado 9 de noviembre, la propia actriz negó que hizo eso, debido a que en realidad todo se trató de un malentendido en un juego y se tomó como tal y ella solo le pidió que fuera más cuidadoso.

Ante esta situación, fue el propio youtuber el que dio una entrevista para el programa matutino producido por Maru Silva, en el que se mostró molesto de que le inventaran tal cosa y más porque en verdad pudieron afectar su trabajo en la televisora, señalando que él habló con Ferka y por supuesto que le declaró que la respeta al igual que a Jorge Losa y su pareja: "Yo no quería perder porque los castigos se ponen fuerte, yo lo menos quiero es ofender a Ferka, a Jorge y a mi pareja".

Finalmente, señaló que la exparticipante de La Casa de los Famosos México nunca se enojó con él y por supuesto que no tuvieron alguna pelea y menos que lo haya denunciado por acoso como se dijo, sino que solo le dijo que le baja un poco a su intensidad en el juego, pues se pasó con las mordidas, pero solo eso, a lo que él le ofreció disculpas y si la ofendió que esa no era la intención, destacando que se ha portado más profesional y sin bromas pesadas desde que ingresó como presentador.

Fuente: Tribuna del Yaqui