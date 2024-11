Se volvió mujer: Tras infarto y 34 años en Televisa, actor llega a 'Ventaneando' y se confiesa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido villano de las novelas, quien ha trabajado en Televisa durante más de tres décadas e incluso ha formado parte del programa Hoy, les dio un duro golpe debido a que este viernes 8 de noviembre se unió al programa de la competencia, Ventaneando e hizo una importante confesión. Se trata del querido actor Alexis Ayala, quien apareció en la emisión al lado de su esposa Cinthia Aparicio a 1 año de contraer matrimonio.

El intérprete nacido en Estados Unidos ha construido una gran carrera en el Canal de Las Estrellas, dando vida dando vida tanto a galanes como villanos en los melodramas Cadenas de amargura, Los parientes pobres, Tres mujeres, Atrévete a olvidarme, Amarte es mi pecado, Llena de amor, Lo que la vida me robó, Amar a muerte, Si nos dejan, Vencer la ausencia y Pienso en ti. Ad emás hace poco incursionó en la comedia con la serie Más Vale Sol.

Alexis, quien ha enfrentado dos divorcios pues estuvo casado con las actrices Karla Álvarez (qepd) y Fernanda López, también cuenta con una gran carrera en el teatro y uno de sus más grandes retos fue participar en la puesta en escena Divorciémonos mi amor, donde incluso se volvió mujer.

Pese a sus 34 años de trayectoria en Televisa, la tarde de ayer viernes Alexis dio una entrevista exclusiva a Ventaneando donde contó que no todo ha sido miel sobre hojuelas en este primer año al lado de su tercera esposa. Cinthia fue la primera en hablar al respecto y expuso: "He aprendido, hacer teatro juntos ha sido un gran aprendizaje, he aprendido a escuchar aunque a veces me digan que no, a tener paciencia, a sumarnos", declaró la veracruzana mientras señalaba a Ayala.

Aparicio además aseguró que le ha tenido que poner límites a su marido: "Él me da opiniones para hacerme crecer pero yo le digo 'déjame equivocarme, déjame meter la pata', le agradezco pero ha sido un año de aprendizaje". En tanto que el histrión de 59 años compartió: "Hay que vivir el hoy, el día a día, darse el chance de equivocarnos y no equivocarnos".

Finalmente, Alexis cambió de tema y confesó que falta muy poco tiempo para que salga a la luz el documental de Todo para mujeres: "Espero que les guste, vimos algunas cositas y Cinthia dijo '¿eso es Solo Para Mujeres?', era un fenómeno, yo creo que de Solo para mujeres se va hablar y la gente se va a enterar de las cosas buenas, malas, tristes, de éxitos y fracasos".

Fuente: Tribuna y X @ventaneandouno