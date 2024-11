Tragedia en TV Azteca: Confirman grave enfermedad de Daniel Bisogno y 'desenmascaran' a Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de un par de años luchando por recuperar su salud, con múltiples entradas y salidas del hospital, intubaciones e incluso un reciente trasplante de hígado, siguen los reportes sobre el estado de salud del conductor de Ventaneando Daniel Bisogno. Aunque en el programa de TV Azteca aseguran que el presentador estaría en recuperación, muchos afirman que en realidad Pati Chapoy sería quien presuntamente oculta los verdaderos detalles del grave estado de Bisogno.

Luego de estar al borde de la muerte en varias ocasiones y tras no poder regresar al aire este lunes 4 de noviembre como se había anunciado días antes debido a que sufrió una "crisis" de salud al llegar a las instalaciones del Ajusco, algunos reportes indican que el conductor de 51 años estaría muy delicado y que su condición no habría presentado una mejoría significativa como se ha estado mencionando. Así lo señaló el youtuber Alejandro Zúñiga a través de su canal de YouTube.

"Las cosas no han salido bien. Esta semana han sido noticias poco alentadoras. Daniel se iba a presentar en Ventaneando y lamentablemente no pudo, su salud no se lo permitió", dijo Zúñiga. Posteriormente, resaltó que en la entrevista que ofreció la conductora Linet Puente a medios de comunicación hace unos días, donde explicaba que el presentador había sufrido una crisis pero no estaba grave y que estaba ya en casa, el youtuber puso en duda la veracidad de esa información.

Y es que al igual que otros reporteros y periodistas de espectáculos, sostiene que Ventaneando y la producción de TV Azteca estaría ocultando lo que en verdad pasa con la salud de Daniel. "Las declaraciones están un poco sesgadas, las manipulan, están parchadas... como que intentan decir que no está pasando nada cuando han pasado cosas". El youtuber también mencionó que la hermana de 'El Muñe', Iveth Bisogno, incluso declaró que el presentador no la estaría pasando nada bien.

"La hermana de Daniel habló ante los medios y un poco sí se contrapone con lo que sucede con Linet o los de Ventaneando. La hermana lo dijo tal cual: 'no está pasando por un buen momento', esa es la declaración de esta crisis de salud de Daniel Bisogno", expresó. Y es que también reportó que estas declaraciones habrían enfurecido a Pati Chapoy, pues ellos presuntamente han intentado mantener bajo profundo hermetismo el estado de salud de Bisogno.

"Debido a estas declaraciones de la hermana, al parecer fue regañada a gritos por Pati Chapoy. Pati regañó a los hermanos, tanto a Alex Bisogno como a la hermana por decir que Daniel tiene cirrosis, que está mal, todo lo que han dicho en los últimos días", mencionó. Aunque de momento no se sabe un motivo, existen especulaciones que sería debido a que presuntamente no querrían poner nerviosos a patrocinadores del programa, ya que la ausencia del conductor los tendría preocupados.

Estos reportes vienen después de que Alex Bisogno declarara en un podcast recientemente que su hermano padece una cirrosis no alcohólica, una dura enfermedad que comúnmente es relacionada a personas con alcoholismo y que han sufrido excesos en su vida. Este no sería el caso con Daniel (ya que es no alcohólica), sin embargo, de igual forma esto podría reflejar algo negativo ante los ojos de patrocinadores. Hasta ahora se desconoce cuál sea el estado de salud oficial del presentador, sin embargo, se espera que el conductor pueda recuperarse por completo y esté de vuelta en Ventaneando próximamente.

