'Amarte Duele': Martha Higareda tuvo que pedir permiso a sus papás para las escenas 'hot'

Ciudad de México.- Las entrevistas de Yordi Rosado ya forman parte de las más esperadas por el público, no sólo por la calidad de las mismas, sino porque a su estudio suele invitar a grandes figuras de la industria del entretenimiento mexicana, como Karime Pindter, Lucero, Kenia Os, Lesslie Polinesia y, en el capítulo reciente, reunió al elenco de la película Amarte Duele. Este domingo publicó en YouTube una conversación que tuvo con Martha Higareda, Ximena Sariñana y Armando Hernández.

Todos ellos compartieron créditos en la cinta del 2002 que retrata un breve romance entre una joven de clase alta y un estudiante de escasos recursos. Este filme tiene un lugar muy especial en el corazón del público, sobre todo por el desgarrador cierre que tiene (si aún no la has visto, no te preocupes, porque no te lo spoilearemos). 22 años más tarde, los actores revelaron algunos detalles poco conocidos de lo que pasó antes y durante la creación de este proyecto.

Quienes ya tuvimos la oportunidad de ver de inicio a fin sabrán que la historia de amor parecía muy real y todo parece indicar ¡que no era sólo nuestra imaginación! de hecho, si hubo cierta química entre los dos protagonistas. Higareda aclaró que a pesar de sentir atracción hacia 'Ulises', no pasó nada entre ellos porque, en ese momento, tenía novio y siempre ha sido muy fiel. Por su parte, Luis Fernando Peña explicó que era natural que surgieran sentimientos entre los dos. "No eres de palo", puntualizó.

Martha Higareda admitió que su personaje implicó todo un reto, puesto que el guion incluía escenas con desnudos y contenido explícito, algo con lo que no estaba acostumbrada, no sólo en pantalla, sino en su vida real. Ante esta situación, tuvo que pedirle permiso a sus padres, quienes se involucraron y evaluaron si valía la pena que su hija participara en las escenas 'subidas de tono'.

Sin embargo, fue su papá quien jugó un papel crucial en su decisión. Martha recordó una conversación íntima con él, en la que le confesó su ansiedad por hacer este tipo de contenido. Para calmarla, le hizo saber que los desnudos han estado presentes en el arte desde muchos años atrás. Además, le hizo saber que creía que esta película en especial transmitía un mensaje poderoso. "El sentir que mi papá me dio su permiso me dio muchísima paz", concluyó.

Fuente: Tribuna Sonroa