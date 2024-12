Angélica Rivera eclipsa a su hija en el día de su boda con este LUJOSO vestido

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La boda de Sofía Castro y Pablo Bernot fue uno de los eventos más exclusivos y lujosos del año; la elegancia abarcó todos los detalles, comenzando por el vestido de novia. Sofía caminó hacia el altar con un vestido de Oscar de la Renta diseñado especialmente para ella. El diseñador logró materializar los sueños de la actriz. ¿Y es quien no pensó desde niña en el atuendo que usaría en este día tan especial?

Según reveló la famosa, De la Renta confeccionó el outfit ideal para ella. Éste contó con un encaje floral tridimensional y tul. En cuanto al escote, fue en corte bardot y las mangas eran translúcidas, lo que le dio un aire elegante y romántico. Para completar su look de princesa, se incluyó una larga cola y un delicado velo. Sin embargo, no solo la novia fue el centro de atención. Su madre, Angélica Rivera, también atrajo las miradas al lucir un exclusivo diseño de la misma firma, cuyo valor superaba los 600 mil pesos.

Tanto la novia como Angélica Rivera vistieron diseños de Óscar de la Renta

Esta espectacular prenda tenía un toque de fantasía gracias a su ribete de plumas. La zona de los hombros estaba descubierta y, el corset brilló con sutiles lentejuelas plateadas, mientras que finos breteles de tela delicada rodearon el área de los brazos. Además, el color metálico contrastó a con un tono rosa suave. Para todas aquellas a las que les encantó este vestido, les tenemos malas noticias; pues si bien estuvo disponible en tiendas de lujo como Farfetch, el modelo se agotó.

El glamour no sólo se centró en el vestido, pues la exprimera dama complementó su look con accesorios discretos, joyería fina y un peinado recogido. Este estilo sofisticado no sorprende al público, ya que Angélica es conocida por su afición por las firmas de alta costura. Su guardarropa incluye piezas de marcas tan exclusivas como Balenciaga y Dolce & Gabbana.

El vestido se agotó del inventario

El festejo tuvo lugar en un exclusivo rancho en el corazón de San Miguel de Allende. La ceremonia religiosa comenzó en punto de las 17:00 horas, cuando Castro entró a la Iglesia al ritmo de la canción Cant Help Falling in Love. Más tarde se llevó a cabo la fiesta, que inició con You’re my first, my last, my everything de Barry White. Al evento acudieron cerca de 500 invitados, entre quienes destacaron Regina Blandón, Adma Kawage, Fernando Gutiérrez Barrios Girón, Grettell Valdez, Yael Sandler y Daniel Cohen.

