Como nunca antes, Thalía habla sobre su dolor al perder a su hermana, Ernestina Sodi

Ciudad de México.- El pasado 8 de noviembre, el mundo de la farándula se vistió de luto por el inesperado fallecimiento de Ernestina Sodi, quien es la hermana mayor de Thalía y madre de la actriz Camila Sodi. Si bien, hasta el momento, la cantante de Arrasando se había mantenido relativamente hermética al respecto, la realidad es que en esta ocasión decidió hacer uso del social media para contar cómo ha estado avanzando con el tema.

Los podcast, son una corriente que tanto influencers, como famosos e incluso personas comunes han utilizado para hablar sobre sus pasatiempos, inquietudes e intereses, así como también pueden resultar como una herramienta útil de desahogo, hecho que la propia actriz de Marimar y María Mercedes ha estado haciendo. Resulta ser que Thalía recién se unió a esta popular forma de comunicación conocida como video-podcast.

Thalía habla del duelo que tiene con Ernestina Sodi

Créditos: Instagra @thalia

Para poder dar una muestra de su nuevo trabajo, la castaña compartió un breve videoclip a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que está contando cómo fue que ha estado lidiando con el duelo por la pérdida de su hermana: “Ha sido un shock. Me siento como si me hubiera pasado un tráiler por encima como si un caballo me hubiera mascado todo el cuerpo así me siento mijita”, comienza a contar la actriz.

Siguiendo con su discurso, Thalía comenta: “Es una pérdida y es irremplazable”, aún así opta por resaltar un aspecto positivo de todo este proceso que está viviendo: “Cuando uno se va expresando, uno se va liberando, se va sanando”. Finalmente, la intérprete de No me enseñaste, aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje de agradecimiento a sus fanáticos por haber estado a su lado en todo este duelo.

“Gracias a todos los que no me han soltado estas semanas. Gracias por siempre estar aquí para mí, por sus palabras de aliento ¡por inyectarme fuerza para salir adelante! Con este amor y cuidado me estooy sintiendo mucho mejor y agradecida por tenerlos”, declaró la cantante.

Cabe señalar que el nuevo video de Thalía ha tenido una gran recepción por parte de sus fans, ya que, apenas fue publicado y ya cuenta con 32 mil visualizaciones en tan solo 21 horas. Asimismo, el clip ya cuenta con diversos mensajes de apoyo para la famosa: “Thalía te amamos”, “Mucha fuerza mi vida”, “Te admiro mucho, todos tenemos nuestras heridas y batallas que debemos superar y agradecer. Que tengas el corazón lleno de amor y felicidad”, fueron algunos de los mensajes que la famosa recibió.

Fuentes: Tribuna