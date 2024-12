Harto de los rumores, Pepe Aguilar rompe el silencio y confiesa si se irá de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Anteriormente, te habíamos contado en TRIBUNA que existía el rumor de que Pepe Aguilar no verificaba los comentarios que le dejaban en redes sociales, esto debido a que su equipo temía a su reacción, dado a que este tenido como una persona de muy mal carácter. Y es que, según información reportada por la periodista Martha Figueroa, el cantante de Credo sería ignorante de todo el odio que el público siente hacia él.

La periodista externo: “Su equipo le oculta cosas para que se enoje, o sea, no le cuentan es que la mamá de Nodal subió que no sé qué, es que Nodal dijo no sé qué, contestaron, es que los ‘haters’…. No le cuentan nada para que no se enoje”, indicó la famosa comunicadora. Bajo este contexto, durante la mañana de este domingo 1 de diciembre, Pepe Aguilar sorprendió a sus miles de fanáticos al compartir video en el que demostró que era plenamente consciente de lo que se decía de él y de la dinastía.

Todo ocurrió a través de su cuenta de Instagram, donde el intérprete de Por Mujeres Como Tú, compartió un clip en el que decidió abordar todas las preguntas que los seguidores tenían, siendo una de ellas sí tanto él como su familia dejarían de tocar en la República Mexicana, rumor que se abordó cuando Ángela Aguilar recibió una ola de odio en los pasados premios Kids’ Choice Awards México, en el Auditorio Nacional.

Ante esta premisa, Pepe declaró que se trataban de rumores y que no abandonaría al país, sino por el contrario tenía shows confirmados en diversos puntos de la República Mexicana: “Dicen en las redes que los Aguilar ya no van a dar un show y que se irán del país. Que me voy a ir del país. Por el amor de Dios, ¿cómo voy a dejar de tocar en México? Es más, aprovecho la situación para todos los amigos de Querétaro decirles que vamos a Querétaro, amigos de León, de Guadalajara; vamos a ir al Estado de México. Tenemos shows en palenques como siempre ha sido, no digan tarugadas.

Por otro lado, Pepe Aguilar aprovechó para desmentir la supuesta demanda que habría impuesto en contra del reguetonero Ryan Castro, la cual lleva por título: Fan de su relación, famosa frase que Ángela le habría escrito a Christian Nodal y a Cazzu, cuando ellos eran pareja: “Se dice que demandé a un artista Ryan Castro por una canción que… jamás le haría daño a un colega, pero yo así ¿como para qué? O sea no. Otra vez, no crean tarugadas”, declaró el interprete.

Finalmente, el intérprete señaló que él no tiene el poder necesario como para pagarle a todo el mundo para limpiar la imagen de Ángela Aguilar: “Quiero agradecerles porque siempre piensen que tengo tanta lana, tanto poder, pero no pues no es por ahí, que pago para que a Ángela vaya a todos los lugares dónde se ha presentado, no. Pues, ¿qué pasó?”, aseguró el charro.

