Pese a la muerte de Silvia Pinal, Frida Sofía niega reconciliación con Alejandra Guzmán

Ciudad de México.- Pese a la muerte de Silvia Pinal, y que la propia Alejandra Guzmán, afirmara que como última acción, le concedió el milagro de poder acercarse a su única hija, Frida Sofía, con la que tenía más de cinco años peleada y sin hablarse para nada. Sin embargo, a través de sus redes sociales, la joven influencer y empresaria, acaba de negar su reconciliación con la cantante de temas como Mala Hierba.

Desgraciadamente, tras luchar una semana por su vida hospitalizada en terapia intermedia, la gran 'Diva del Cine de Oro', perdió la vida a sus 94 años de edad, oficialmente por una neumonía que ocasionó que se le colapsaran los dos pulmones. Como era de esperarse, la familia se reunió momentos antes para poder despedirse en vida de su matriarca, y los que no pudieron estar se enlazaron por video llamada.

Fue precisamente la intérprete de Ándale quien reveló que alcanzó a despedirse y decirle al oído lo mucho que la amaba y cuanto la admiraba, asegurándole que ya había llegado el momento de que descansara en paz y se pudiera encontrar con todos sus seres amados, como su difunta hija, Viridiana Alatriste: "Hoy más que nunca me doy cuenta que la vida es frágil. Hoy más que nunca le agradezco al universo, a Dios, a la luz que está mucho más allá de toda la abundancia que me da, en cuanto a momentos que valen, pero que más bien no tienen precio".

Tras esto, la intérprete de Llama Por Favor, con la que estaba peleada desde hacía cinco años, por afirmar violencia de su parte y abusos de Enrique Guzmán, aseguró que sí hubo un acercamiento con su hija por esta tan delicada situación, dando a entender que Silvia le dio como regalo final el acercarla a su única hija: "Es parte de la familia, tiene los apellidos y tiene la sangre. ¿Cómo no lo voy a compartir con ella?… Yo soy su madre y yo perdí a mi madre. Ella es sangre de la sangre de mi madre. Ella se despidió. Tuvo esa suerte. Tuvo ese derecho y la honró".

Ante esto, una de las seguidoras de Instagram de la exparticipante de Mira Quién Baila, le expresó que debería de hacer un lado el orgullo ahora que sabe que tan efímera es la vida y arreglar las cosas con su madre, para no perderla en vida: "Es tan frágil y perder a una madre duele mucho no te permitas perder a la tuya en la distancia y la soberbia". A lo que Frida respondió que no puede recuperar un amor y sana relación que nunca hubo: "No se puede perder algo que nunca se tuvo".

Frida niega reconciliación con Alejandra. TV Notas

Fuente: Tribuna del Yaqui