"Se siente mal": ¿Salud de Luis Enrique se agrava tras muerte de Silvia Pinal?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este sábado, en el Palacio de Bellas Artes, se rindió un emotivo homenaje a la primera actriz Silvia Pinal, quien falleció el jueves pasado tras permanecer hospitalizada por una infección en las vías urinarias y, después, por la presencia de una nueva bacteria. Durante el evento, sus hijas, Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán, dirigieron los discursos dedicados a la diva de la Época de Oro, pero su hermano, Luis Enrique Guzmán, estuvo ausente, a pesar de que su nombre figuraba en el programa oficial.

Según se dijo, no acudió al evento debido a un estado de salud delicado. El productor y amigo cercano de la familia, Iván Cochegrus, explicó que no se sentía bien. Para rendirme homenaje a su manera, Guzmán se encargaría de montarle un altar en su casa para recordarla. La ausencia de Luis Enrique no pasó desapercibida, ya que en los últimos meses ha atravesado momentos personales difíciles.

Te podría interesar Susana Zabaleta Susana Zabaleta se entera de la muerte de Silvia Pinal en concierto; tuvo que interrumpirlo

Tras su separación de Mayela Laguna, se enteró de que Apolo, el niño que había criado como su hijo, no era biológicamente suyo, tal como lo confirmaron las pruebas de ADN. Cabe recordar que a pesar del resultado negativo, Laguna mencionó en su momento que interpondría una apelación, no obstante, la muerte de Pinal cambió todo y la instó a desistir de este proceso legal.

En su mensaje, Laguna explicó que, después de las últimas audiencias, se dio cuenta de varias irregularidades, como la falta de cadena de custodia en el INCIFO, la institución de ciencias forenses. Al tomar esta decisión, Mayela aseguró que su conciencia está tranquila y destacó que lo hace para cerrar un capítulo complicado en la vida de su hijo. Además, dejó en claro que Silvia Pinal, a pesar de las circunstancias, siempre será la abuela de Apolo.

Reiteró que el apellido de Luis Enrique Guzmán no tiene importancia para ella y que, en su lugar, prefiere que Apolo lleve los apellidos de sus padres. Finalmente, Mayela envió un mensaje a su expareja: "Puede ir a festejar y hacer su vida con quien quiera, porque ya no sabrá más de mí". Con esta decisión se cierra un conflicto que inició a partir de junio del 2023, cuando Luis Enrique realizó una primera prueba de ADN.

Fuente: Tribuna Sonora