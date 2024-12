Selena Gomez revela qué piensa de que su novio estuviera en la lista de los más sexys de People

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Selena Gomez, la cantante de Wolves y actriz de Only Murders In The Building, manifestó su orgullo y admiración por su pareja, el productor discográfico Benny Blanco, quien aparece en la prestigiosa edición 2024 del Hombre Vivo Más Sexy de la revista People. Durante una próxima entrevista con CBS Sunday Morning, Gomez, de 32 años, compartió su alegría por este reconocimiento hacia Blanco, de 36 años, con quien mantiene una relación desde hace más de un año.

En un fragmento de la entrevista publicado en X (antes Twitter), Selena sonrió y exclamó emocionada: “¡Sí, ese es mi hombre!” cuando el entrevistador mencionó el logro de Blanco. La estrella también confesó su reacción inicial al enterarse de la noticia: “Fue muy encantador”, agregando cómo su relación con el productor la llena de orgullo y felicidad. “Hay alguien en el mundo que se preocupa profundamente por cada pequeño detalle de quién soy”, expresó.

Además, Selena destacó el papel que Benny juega en su vida: “Es mi mejor amigo. Me apoya, me inspira y me motiva. Me da una alegría inmensa y me siento muy afortunada”.

Hay que señalar que el romance entre Selena y Benny se hizo público en diciembre del año pasado, pero la pareja ya había comenzado a salir seis meses antes. Durante una entrevista con People, Blanco compartió detalles de su vida juntos, como sus más preciados momentos en las mañanas. “Es mi momento favorito para estar con Sel. Ambos nos levantamos temprano y compartimos ese tiempo antes de que el mundo despierte”, reveló el productor.

Selena también declaró a The Hollywood Reporter que su relación con Benny es la más segura que ha tenido. “Veo un futuro con él”, afirmó, destacando que mantienen su romance mayormente en privado, lejos del ojo público.

Blanco, conocido por su creatividad, también compartió consejos sobre cómo hacer memorables las primeras citas. “Tienen que ser únicas para dejar una impresión”, dijo. Además, reveló que Selena organizó una cita inolvidable al alquilar un jardín botánico completo. “Hacemos todo lo posible el uno por el otro”, afirmó, describiendo también cómo ambos disfrutan de planes simples como comer comida rápida juntos.

El productor también recordó cómo empezó su historia de amor. Tras más de una década de amistad, Selena lo invitó a cenar. “No tenía ni idea de que era una cita hasta que ella lo mencionó”, confesó entre risas.

Mientras vive este dulce momento personal, Selena ha estado promocionando su última película, Emilia Pérez, estrenada en Netflix el 13 de noviembre. Para preparar su papel, tomó clases de español durante seis meses, demostrando su compromiso con su carrera.

El romance entre Selena Gomez y Benny Blanco es una combinación de complicidad, apoyo mutuo y momentos únicos que reflejan una relación genuina y fortalecida por la amistad.

Fuente: Tribuna