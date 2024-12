Sin dinero y de luto: Tras perder sus ahorros, actor de Televisa sufre triste fallecimiento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido primer actor, quien tiene casi cuatro décadas de trabajo en Televisa y que recientemente se declaró en quiebra, dejó en shock a sus seguidores debido a que horas atrás apareció vestido de luto por un doloroso fallecimiento. Se trata de don Rafael Inclán, quien este viernes 29 de noviembre acudió a la funeraria donde se le dio el último adiós a la reconocida diva mexicana, Silvia Pinal.

El intérprete del cine de picardía mexicano fue captado por diversos medios de comunicación mientras llegaba a la funeraria donde sería despedida la madre de Sylvia Pinal y Alejandra Guzmán, por lo que accedió a dar una breve entrevista a reporteros: "Un elemento muy importante en la vida nacional, manejó todos los géneros, y si no, inventó otros, inventó el de presentadora, fue vedette, actriz, compañera".

Posteriormente, Rafael habló sobre el físico de la famosa y sorprendió con sus declaraciones: "Una mujer no bonita, pero muy atractiva, en esas películas en blanco y negro todavía estaba impresionante". Asimismo, el reconocido primer actor señaló que doña Silvia sí tenía bien merecido que le organizaran un homenaje en el Palacio de Bellas Artes debido a su amplia trayectoria.

Rafael Inclán se sumó al luto por la muerte de Silvia Pinal

Inclán también resaltó que solo pudo trabajar una vez con 'La Pinal' pero quedó muy satisfecho con este privilegio: "Solo en la novela de Juan Osorio, donde la hacía de mi mamá, le decía yo 'señora, me da pena', y le dije 'me voy a pintar el pelo para verme más jovencito' y me dice 'no te preocupes, no lo van a creer'". Sin embargo, resaltó que tenía tiempo sin hablar con la fallecida histrionisa porque sabía que su salud no era la mejor.

No obstante, compartió que Silvia siempre se portó a la altura en las grabaciones del melodrama: "La recuerdo como una profesional, a veces llegaba en silla de ruedas y decían acción y ni se le notaba nada". Finalmente, Rafa compartió si considera que la matriarca de las Pinal es la última diva mexicana: "Doña Silvia fue un elemento que hasta el final se mantuvo firme... queda Elsa Aguirre pero Silvia tocó todos los géneros, todos, hasta la política que es un género muy peligroso".

