Adela Micha rompe el silencio del 'robo' de Maca Carriedo en 'La Saga': "Salió mierd..."

Ciudad de México.- De nueva cuenta, Adela Micha ha decidido callar los rumores sobre temas personales y laborales de su persona, así que por primera vez rompió el silencio sobre el tan mencionado robo de Maca Carriedo de millones de pesos durante su tiempo trabajando con ella en La Saga, específicamente en el espacio de Me Lo Dijo Adela. La periodista recalcó que en efecto hubo desfalco, externándolo como que abrió la coladera y "salió mucha mier..." de ahí.

Después de que Maca confirmó que saldría del espacio, Me Lo Dijo Adela, comenzaron los rumores de que habría problemas entre ellas y que supuestamente nadie esperaba que sucediera esto, ya que no había dicho nada antes. Incluso Jorge Carbajal, mencionó que la expresentadora de Hoy fue parte de un desfalco que supera los tres millones de pesos al canal de YouTube de la periodista de espectáculos, abusando de la confianza que le tenían.

Ahora, aprovechando que habló sobre el final de Chisme No Like, en el que Javier Ceriani compartió su verdad, Adela de la misma manera aprovechó para confirmar lo que se sabía, que su amistas con Maca terminó en los peores términos, incluso declaró que hoy en día duda de su amistad por la manera en que la traicionó: "Maca no es mi amiga, si alguien dice 'pero son amigas', no, no somos amigas en absoluto. Dejamos de ser amigas, si es que alguna vez lo fuimos".

La reconocida expresentadora de Televisa, declaró que cuando comenzó a investigar todo a fondo, y a retomar las tareas que tenía Carriedo, descubrió muchas cosas que la sorprendieron, como ese desfalco, que no solo le afecta económicamente, sino que también de manera emocional por lo mucho que la quería: "Abrí la coladera y salió mucha mie.... Estoy recogiendo el tiradero, y sobrellevando las consecuencias económicas, emocionales y psicológicas".

Micha comentó que siempre vio a la presentadora como una gran amiga, que eran cercanas, pues le tuvo mucho cariño, que le enseñó todo lo que sabía y de igual forma creció mucho con ella, destacando que tal vez ella salga a dar su verdad, pero por lo pronto ella es todo lo que puede decir: "Seguramente ella dirá lo mismo de mi y tendrá su versión de la historia. Maca fue muy cercana a mi, yo la consideraba una buena amiga. Una buena amiga de mi familia, de mi núcleo, y me parece que no se comportó a la altura".

Finalmente, sobre la tan acalorada discusión en X, anteriormente conocido como Twitter, con respecto a este tema de su salida de La Saga, Adela confesó que solo respondió al tuit de Maca sobre que estaba mucho mejor en El Heraldo y que le gustaba más que trabajar con ella, pues sí sintió mucho coraje de leerlo, en especial porque en el pasado no mostraba esa misma idea.

Fuente: Tribuna del Yaqui