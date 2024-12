¿Al borde del divorcio? Pepe Garza cuenta si ya tomó una decisión con Elisa Beristain

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante una emisión del programa YouTube Radio, Pepe Garza abordó varios temas relacionados con su vida personal y las especulaciones en torno al final del programa Chisme No Like. En primer lugar, desmintió los rumores sobre una posible crisis matrimonial con Elisa Beristain. Y es que en los últimos días se dijo que hubo una infidelidad por su parte que causó la separación.

Según dijo, ninguno ha hablado sobre una ruptura y no se encuentra en los planes próximos. Calificó su matrimonio como cualquier otro que pasa por temporadas buenas y malas. Reconoció que la vida en pareja no es sencilla, pero no ha sido motivo para que consideren el fin de ésta. Otra de las narrativas que cobraron popularidad en medios fue la supuesta influencia que tuvo en la decisión de despedir a Javier Ceriani del proyecto.

En esta línea descartó tener cualquier autoridad sobre el show y confesó que desconoce los detalles de este tema. Si bien al inicio del programa participó como inversionista, dicha etapa quedó atrás. "¿Cómo voy a despedir a alguien si no tengo participación? Los dueños son ellos". Apuntó que la versión que lo señala a él como el culpable puede atender a motivos publicitarios con el objetivo de generar interés en la audiencia y aumentar la cantidad de seguidores. Por último, aplaudió el éxito que tuvo Chisme No Like. "Que haya gente que lo extrañe demuestra el impacto que tuvo".

'Chisme No Like' contaba con más de un millón de seguidores

Esta declaración coincide con la de Ceriani, quien aseguró que nadie lo despidió. Él no colaboraba como empleado, por el contrario, era el dueño del formato, por lo que ninguna persona tuvo inferencia en su salida. Subrayó que se trató de un acuerdo en conjunto con su colega Beristain a raíz de diferencias irreconciliables. "Es muy difícil congeniar dos sueños paralelos y que se junten en uno".

Añadió que ya no se sentía a gusto haciendo el programa, pues no estaba contemplado dentro de sus metas profesionales seguir trabajando en ello a la edad que tiene. Para este momento, suma más de 25 años contribuyendo a medios relacionados con la farándula. Incluso adelantó que emprendería una idea nueva, aunque no ha dicho qué será lo que abordará por esta vía.

