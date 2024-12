Alejandra Guzmán admite que Silvia Pinal la odió y le dejó de hablar por meses

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Han pasado pocas semanas desde que Silvia Pinal, también conocida como 'La Última Diva' partió, después de sufrir una infección en las vías urinarias y, posteriormente, el colapso en los pulmones. Cuando se dio a conocer la noticia, todo México se sumó al luto, sin embargo, es su familia, amigos y seres queridos quienes continúan en el duelo. Recientemente, Alejandra Guzmán compartió cómo ha sobrellevado esta situación.

Durante una entrevista con Alan Tacher, la cantante, quien ya regresó a los escenarios, reflexionó acerca del fallecimiento de la icónica actriz y cómo impactó en su vida. Para ello, viajó varios años en el pasado para así recordar que se independizó desde una edad muy temprana. Este prematuro distanciamiento de su núcleo familiar le ha ayudado a afrontar el adiós.

A su vez, aludió a la relación inestable y lejana que sostenía con la productora de Mujer, Casos de la Vida Real en su juventud. En esa temporada incluso le dedicó la canción titulada Bye, Mamá en donde 'La Reina de Corazones' aludió a la ausencia de la figura materna en su vida, ya que ésta prefería privilegiar su profesión. Al mismo tiempo, el tema aborda la búsqueda de una identidad propia, alejada de la sombra y expectativas de su madre. 'La Guzmán' aclaró que no fue ella quien escribió la canción, sino Miguel Blasco, y que este gesto acentúo la separación con Pinal.

Me odió (...) me dejó de hablar seis meses".

Cuando Alan Tacher le preguntó qué la hacía llorar en esos momentos, Alejandra no pudo contener las lágrimas y explicó que, para ella, el llanto no tiene una connotación negativa. Por el contrario, lo hace por orgullo, agradecimiento y emoción. Sobre esta línea, aseguró que ve el duelo como una parte esencial de su crecimiento personal y como hija, y no como un obstáculo. Por último, abordó las especulaciones en torno a la herencia. Confesó que no sabe qué ocurrirá con lo material, pero ello no le genera preocupación, dado que no está interesada en los bienes.

Contó que la repartición de la fortuna que su madre amasó durante su larga trayectoria se sabrá en el momento en el que se lea el testamento, pero aclaró que lo que realmente valora es el legado emocional que su madre le dejó.

Fuente: Tribuna Sonora