Arremeten contra Aislinn Derbez por comentarios de su papá sobre actuación de Selena Gomez

Ciudad de México. - Eugenio Derbez, el reconocido actor y comediante mexicano, se encuentra en el centro de una polémica tras las declaraciones que realizó sobre Selena Gomez en torno a su participación en el filme Emilia Pérez. Los comentarios surgieron durante un podcast en el que participó junto a la youtuber Gaby Meza, quienes cuestionaron la calidad de la actuación de Gomez, lo que desató una ola de críticas hacia el actor.

Selena es indefendible. Yo estaba ahí con gente, nos volteábamos a ver, cada vez que venía una escena nos volteábamos a ver y ¡wow! ¿Qué es esto?”, comentó Derbez, generando una gran controversia. Por su parte, Meza añadió que el idioma fue una de las principales barreras para la cantante y actriz estadounidense. “El español no es su idioma principal, ni secundario, ni quinto, no habla español y por eso yo siento que no sabe lo que está diciendo y al no saber lo que está diciendo no puede haber matices en su interpretación”, afirmó.