Caso de Liam Payne empeora: Autoridades detienen e investigan a dos empleados más del hotel

Buenos Aires, Argentina.- Tal parece que el tan polémico caso de la muerte del querido cantante de 31 años, Liam Payne, seguirá dando de que hablar, pues se ha informado que ha empeorado, debido a que recientemente salió a la luz que autoridades argentinas detuvieron y ya han comenzado una nueva investigación hacía otros dos empleados del hotel en el que el joven británico perdió la vida en Argentina.

Como se sabe, actualmente existen varias personas bajo investigación por facilitarle drogas al exintegrante de One Direction, por abandono imprudencial y negligencia, entre ellos, dos empleados del hotel, un amigo de Liam y su exmánager, Rogelio Nores, quien ya ha salido a defenderse y compartido detalles del terrible deceso del joven, en el que culpa directamente al hotel por haber actuado negligentemente en el caso.

Ahora, tal parece que las declaraciones de Nares sí surtieron efecto, pues hace unos cuantos minutos que la Policía de Argentina declaró que están investigando a todos dos empleados del hotel por este caso tan polémico. El primer empleado, que es identificado como el recepcionista jefe, Esteban Grassi, está en la mira tras haber sido filmado por una cámara de seguridad llevando a Liam Payne a su habitación pocos minutos antes de su muerte, y después de llamar al 911 para avisar de su colapso en el lobbie.

La imagen que fue publicada por el Daily Mail es tomada como una prueba de que sabían que no era seguro para el intérprete de For You, canción escrita junto a Rita Ora, el quedarse solo y que necesitaba ayuda urgente. Pero eso no fue todo, pues de igual forma, se ha comenzado a investigar a la jefa de seguridad, Gilda Martín, pues al parecer la jueza que lleva el caso pidió un abogado defensor para poder entrevistarlos sobre el caso bajo juramento.

Esto solo significa que la jueza investigadora Laura Bruniard, que dirige la investigación, tendría más pruebas en sus manos de que sí se podría evitar la tragedia de haber actuado bajo protocolos precisos. Se dice que la primera audiencia será vía Zoom entre el 17 y 19 de diciembre, aunque los fiscales no han dicho nada y hasta el momento no se les ha dado los cargos criminales por los que estarían siendo acusados, sin embargo, se cree que serían similares a sus colegas.

Fuente: Tribuna del Yaqui