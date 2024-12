Estuvo desaparecida: Tras subir 33 kilos, actriz de Televisa confirma divorcio por infidelidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz de telenovelas, quien tiene casi tres décadas de carrera en Televisa y que vivió un triste proceso de depresión tras una ruptura, dejó sin palabras a sus fans debido a que durante una reciente entrevista habló de su difícil proceso de divorcio y compartió detalles de cómo descubrió que su expareja la estaba engañando. La famosa estrella mexicana subió 33 kilos tras descubrir el engaño.

Se trata de la talentosa Eugenia Cauduro, quien comenzó su carrera como modelo y luego debutó en el Canal de Las Estrellas siendo el rostro principal, además de que actuó en la telenovela Alguna vez tendremos alas. Asimismo, pudo ser parte de las novelas Una luz en el camino, Nunca te olvidaré y El amor no tiene precio, hasta que se retiró del medio y desapareció varios meses porque estaba destrozada por su divorcio.

Recientemente, Eugenia dio una entrevista exclusiva a la periodista Matilde Obregón para su canal de YouTube, donde recordó que pasó gran tiempo ausente de la actuación a raíz de su divorcio de Enrique Morán y fue hasta el melodrama Abismo de pasión que el público volvió a saber de ella. Además, la intérprete habló a detalle de cómo se enteró que el padre de sus hijos la estaba engañando cuando ella estaba embarazada.

Fue la segunda parte donde más triste me he sentido porque es embarazada cuando yo me entero".

Eugenia Cauduro subió 33 kilos tras su divorcio

Cauduro, de 55 años, mencionó que ella había dejado México para trabajar en dos melodramas en Miami y alguien le avisó que su entonces esposo estaba saliendo con alguien más. Al regresar a tierras mexicanas, ella lo enfrentó pero Enrique siempre negó su infidelidad. Sin embargo, durante una boda descubrió a su esposo discutiendo con una extraña mujer y ahí confirmó el engaño: "Me acerqué y yo escucho que la invita a cenar, y ahí me meto yo y digo '¿A quién estamos invitando a cenar?' Él se fue y me quedo con esta chava, yo así con cinco meses de embarazo".

La exmodelo mexicana compartió que en ese momento la tercera en discordia estaba terminando a Enrique porque ya sabía que eran esposos: "Me soltó la sopa. A ella también la engañó que no tenía nada que ver conmigo y se enteró en una revista que va a ser papá por segunda vez". Tras separarse, Eugenia pasó meses sumida en la depresión y se volvió adicta a la azúcar, lo que la hizo subir 33 kilos. A la fecha, la intérprete ha logrado bajar 25 kilos y luce irreconocible.

Fuente: Tribuna