Joanna Vega-Biestro manda fuerte recadito a Adrián Marcelo por pelusear a 'Sale el Sol'

Ciudad de México.- La reconocida presentadora mexicana, Joanna Vega-Biestro, recientemente ha salido a dar la cara por su equipo y le mandó un fuerte recadito al tan polémico youtuber y conductor regiomontano, Adrián Marcelo, afirmando que mentía con sus declaraciones, en las que pelusea a Sale el Sol y el salario que le estaban ofreciendo los altos mandos de la televisora para que fuera parte del programa tras su salida de Televisa.

Hace un par de días, mientras que Adrián estaba en su programa al lado de Iván 'La Mole' Fermatt y Franco Escamilla, aseguró que en Imagen TV le ofrecieron trabajar en el matutino antes mencionado, pero que los rechazó porque el dinero que le daban era muy poco y que eso él se los podría dar semanalmente: "Imagen me dijo: '¿Quieres venir a hacer Sale el Sol?' Me dijo lo que me ofrecían y les dije: 'Te lo doy a ti para que no me hables; te voy a estar dando esto por semana y no me hables'".

Ante estas declaraciones en las que pelusea Sale el Sol, Joanna decidió salir a aclarar que el exhabitante de La Casa de los Famosos México estaba mintiendo, y le mando a decir que aceptara la realidad de las cosas, y dijera que estuvo a pinto de dejar Multimedios para irse a Imagen: "Efectivamente, hubo un acercamiento, que le ofrecieron un dinero y él volteó y dijo 'ay, te lo pago para que me dejes de hablar'. Tampoco diga mentiras, mijo, porque sí ibas a venir, nada más que te ofrecieron más dinero en Monterrey".

Finalmente, la colega de Ana María Alvarado y Gustavo Adolfo Infante, señaló que no le parecía que este peluseando el dinero que le ofrecieron, queriéndose hacer el importante cuando ya había aceptado, solamente que al final lograron retenerlo en Monterrey con más dinero y eso era válido, pero lo mejor era hablar con la verdad: "O sea como que peluseando el sueldo que te iban a dar aquí, y el programa, tu ya ibas a venir, así que mejor acepta las cosas como son, yo digo, y ahí está".

Aunque el regiomontano no ha dado réplica de lo dicho por la presentadora, en la cuenta de X, antes conocido como Twitter, de dicha emisión matutina, los fans de Adrián ya salieron a arremeter en su contra, insultándola y diciendo que en Sale el Sol solo buscan el rating que da hablar de él: "Cuando no tienen rating siempre andan de colgados, por eso no tienen rating" y "Que chsm cada que respire la piru... sin dignidad de la @vegabiestro", fueron solo un par de los mensajes.

Respiren que les va a dar algo jajajajajaja. No me engancho, pero hablemos con realidad. Se le invitó a Sale el Sol, ACEPTO, pero como muchas veces pasa y bien por él, usó esa invitación para negociar y quedarse en Mty. Lo que yo digo es, ¿porqué le cuesta aceptar que le gusta la TV abierta?", respondió Vega, dando fin a la polémica por el momento.

Fuente: Tribuna del Yaqui