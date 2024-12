Nicola Porcella humilla otra vez a Agustín; público lo tacha de mal amigo y despreciable

Comparta este artículo

Ciudad de México.-Nicola Porcella se encuentra en el ojo del huracán, esta vez por haber humillado a Agustín Fernández durante una transmisión en vivo con Wendy Guevara. El conflicto surgió cuando 'La Perdida' comenzó a repartir algunas de sus pertenencias. En ese momento, Nicola le pidió quedarse con dos televisores, aunque Agustín ya había solicitado uno previamente.

En un momento, habló sobre su compromiso en cuanto a pagos, a diferencia de su rommie, quien cae en la morosidad o directamente pide que le obsequien cosas. Exintegrante de La Casa de los Famosos le respondió que no tenía nada, ya que le habían roto sus pertenencias y tuvo que comprar todo nuevo. Nicola, visiblemente molesto, replicó: "Ve todo lo que hace para que le regalen". La situación empeoró cuando el argentino recordó que algunas de sus cosas, como perfumes y gorras, habían sido robadas mientras estaba en el reality. A su vez, acusó al conductor de Hoy de permitir la entrada de alguien a su habitación, ante lo cual Porcella le pidió que dejara de lado su papel de víctima.

El ambiente tenso continuó cuando Nicola le recordó a Agustín que no fue invitado a la posada del programa Hoy; una situación que no tenía menor relación con el conflicto inicial. Esta no es la primera vez que 'tunden' al peruano por despotricar en contra de quien dice que son sus amigos. Hace un mes, se filtraron audios en los que supuestamente se expresaba de forma despectiva contra Guevara.

En este dichoso audio, Porcella reconoce que se avergüenza de invitar a citas a su hogar y vean a la ganadora de la primera temporada de LCDLF. Sin embargo, poco tiempo después este inconveniente fue olvidado porque Wendy transmitió en vivo para explicar la situación y aclarar que todo estaba bien entre ellos. "Quisieron hacer chisme, pero la verdad nosotros estamos bien a gusto, tranquilos", sentenció.

Incluso encuadró a Agustín, con quien bromea sobre la polémica. También confesó que ella se ha sentido avergonzada de su compañero e incluso le ha pedido que se retire a su recámara cuando ella lleva invitados. "Nosotros nos amamos y nos avergonzamos, a veces yo de Agus, a veces yo de Nicola, y a veces yo de mí, pero no hagan caso hermanas", expresó.

Fuente: Tribuna Sonora