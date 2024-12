No podía ver: Actor de Televisa paga 100 mil por arreglito estético y termina deformado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y presentador, Mauricio Mejía, recientemente brindó a TV Notas una entrevista en exclusiva en la que habló con respecto a su arreglito estético, confesando que por este pagó más de 100 mil pesos, y desgraciadamente terminó deformado y sumamente asustado, pensando que todo había salido fatal, pues estaba quedando tan mal que no podía ver.

Mejía, que hace meses acusó a Juan Osorio, de haber cambiado una cita por papel en una novela, recientemente volvió a la polémica, al confesar que el pasado 25 de noviembre, se sometió al arreglito de un injerto de cabello, en el que le retiraron siete mil folículos, pero que ocasionó que se le deformara la cara: "Tenía las entradas muy pronunciadas. Tengo el cabello delgadito y lo que hice fue prevenir. Viajé a la clínica TJ Hair clinic que está en Tijuana. Este procedimiento me costó $5 mil 500 dólares (más de 100 mil pesos) y me trataron súper bien", expresó sobre el como se dio todo.

El histrión de melodramas como Ni Contigo Ni Sin Ti, mencionó que tras evaluarlo salió como candidatos, y comenzó su proceso, destacando que el dolor más intenso que pasó en este proceso fue el de la anestesia, pues le inyectan en la cabeza y es muy incómodo, aunque tolerable, agregando que ahora debe de soportar los cuidados, que son igual de incómodos: "Los primeros 15 días me tengo que lavar la cabeza con un champú de bebé y un atomizador. No me puede caer agua directamente de la regadera. No lo puedo tocar con las manos. Tampoco lo debo exponer al sol y, en ocasiones, me ha dado comezón. Pero ahí la llevo".

Mauricio durante el proceso. TV Notas

El histrión de Los Exitosos Pérez, declaró que fue cuando estaba en el avión cuando notó que algo que no estaba bien y al verse el rostro tuvo una visión que lo dejó horrorizado y lo asustó mucho, especialmente cuando comenzó a perder visión de sus ojos por la fuerte hinchazón: "Cuando venía en el avión me di cuenta de que la cara se me había inflamado. Me cambió por completo. Se me hincharon los ojos al grado de no poder ver bien. Sentí muchísimo miedo. Los médicos me tranquilizaron. Me dijeron que es normal esa reacción".

Tras esto, Mauricio aclaró que inmediatamente se puso en contacto con los especialistas y estos le dejaron en claro que era algo muy normal y que poco a poco iba a ir perdiendo la hinchazón en el rostro, por lo que pudo respirar, y ahora se encuentra mucho mejor en todo aspecto: "Lo que pasa es que los especialistas trabajan con demasiado líquido cuando ponen la anestesia. Todo eso que se acumula, se baja. Esto ocasiona la inflamación de la cara. Es una reacción que a todo mundo le da. Por eso ya no estoy tan preocupado".

Ahora debo aguantarme 4 meses. En el primer mes se caerá el injerto y en los otros 3 comenzará a crecer el cabello. Me ha costado trabajo verme sin cabello. Sé que tengo que esperar a que pasen estos meses para ver el resultado final. El pelo es un accesorio súper importante de nuestra personalidad", finalizó.

Mauricio antes y después del arreglo. TV Notas

Fuente: Tribuna del Yaqui