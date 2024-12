Tenía cáncer: Protagonista de Televisa sufre dolorosa muerte; estremece última súplica en VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida protagonista de novelas, quien comenzó su carrera en Televisa y que ya ha podido realizar proyectos en TV Azteca, estremeció a todos sus fans al hablar de la dolorosa muerte que sufrió este 2024 y recordó la última súplica que hizo antes de recibir esta noticia. Se trata de Aracely Arámbula, quien contó que siente un gran vacío tras la partida de su madre, doña Socorro Jaques,.

La estrella del melodrama Soñadoras recientemente dio una entrevista al programa Hoy Día para compartir lo difícil que fue para ella volver a la Basílica de Guadalupe, para cantarle Las mañanitas a la Virgen del Tepeyac, porque es un acto que le recuerda mucho a la mujer que le dio la vida. Como se recordará, doña Socorro murió en febrero de este 2024 luego de haber sido diagnosticada con cáncer.

A pesar de que 'La Chule' ha sido hermética al hablar del tema, en esta ocasión se sinceró y se conmovió hasta las lágrimas en la entrevista con el matutino de Telemundo: "Mi mami está más presente que nunca, y sí es un año muy importante, porque ahora vengo a cantarle a ella y a mi virgencita preciosa siempre, porque era la alegría de mi mamá y la voluntad que ella hubiera querido que estuviera aquí", explicó Arámbula.

Aracely Arámbula se conmovió al recordar a sus padres

Asimismo, Aracely recordó que en 2022 también se enfrentó a la muerte de su padre: "Si te soy sincera, me cuesta mucho trabajo venir aquí, vengo a agradecer, pero me cuesta trabajo venir a cantar porque ella me acompañaba cada año, pero vengo a cantarle a la Virgen con todo mi amor, y vengo a cantarle a mi mamita, a mi papá porque sé que es lo que ellos hubieran querido", añadió la exnovia del cantante Luis Miguel.

Y a prácticamente 10 meses de la muerte de doña Socorro Jacques, Aracely agradeció que, pese a la lamentable noticia, su madre no sufrió y recordó que 1 año antes, ella le hizo una súplica a la Virgen de Guadalupe: "Le agradezco que sentimos paz, que estamos tranquilos, que mi madre partió bien, que nos permitió estar con ella muchos años, queríamos estar más años, porque el año pasado yo le pedí a la Virgen que me gustaría venir a cantarle muchos años más con mi mamá, pero repito lo que mi mamita decía: 'cuando sea la voluntad de Dios, hasta que ellos quieran', y lo que le agradezco, es que mi mamá no padeció esa enfermedad”, manifestó.

Además, la también conductora recordó que fue precisamente por estas fechas que la mujer que le dio la vida comenzó a sufrir estragos en su salud. "Nos hace mucha falta a mi mamá a todos, pero está de alguna manera con nosotros, muy fuerte, ella y mi papá, y siempre cuidarán de nuestros pasos, y ahora más, desde allá arriba, así que, el año pasado ella estuvo aquí, y fue de sus… bueno, digamos, la última salida que tuvo mi mamita, es muy hermoso porque fue aquí con la Virgen de Guadalupe, que ella es muy devota de la Virgen, y digo es, porque el amor nunca muere", señaló.

Finalmente, Aracely manifestó su esperanza para poder sobrellevar las fiestas decembrinas con la ausencia de su madre. "Le pido mucha salud y paz para todo el mundo, mucha resignación y fuerza para nosotros, para nuestro camino, será un tiempo, es un tiempo difícil, es una época donde viene Navidad, pero tenemos que ser fuertes y recordar las cosas bonitas", declaró 'La Chule'.

Fuente: Tribuna