Adame estalla contra René Franco por poner en duda la demanda contra Maryfer Centeno

Ciudad de México.- Durante una transmisión en vivo de un programa de YouTube, Alfredo Adame habló sobre el conflicto que tiene con Maryfer Centeno. El actor detalló que está tomando acciones legales contra la grafóloga. Según dijo, interpondrá una denuncia por infringir la Ley Olimpia, así como una demanda por daño moral. El actor explicó que sus acciones no están motivadas por la búsqueda de fama o dinero, sino por la necesidad de eliminar a una persona que considera una 'charlatana' y se dijo muy feliz porque ha recibido apoyo por la gente.

Cuando se enteró que Maryfer inició una batalla legal con el influencer Mr. Doctor, Adame reconoció que se puso en contacto con él para ofrecerle ayuda. René Franco, quien moderaba la entrevista, le hizo saber que su caso no podía conceptualizarse bajo violación a la Ley Olimpia, esto debido a que los argumentos que pretende presentar el actor son insuficientes. La negativa molestó a Adame e invalidó el conocimiento del conductor acerca del tema y aseguró que él ya recibió suficiente asesoría para estar seguro de sus acciones.

Yo creo que no sabes de lo que estás hablando, en realidad tu opinión no me importa ni viene al caso ni absolutamente nada. Yo cuando hago las cosas es porque tengo los pelos de la burra en la mano, entonces yo voy a proceder sabiendo que tengo los pelos de la burra en la mano".