Amiga de Silvia Pinal, devastada, acusa a hijos de la actriz de abandonarla y descuidarla

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Mónica Marbán, que es conocida como una de las mejores amigas de Silvia Pinal, se mostró devastada por su muerte, y en una reciente entrevista con los medios de comunicación, quiso recalcar que considera que fue abandonada y descuidada en sus últimos años de vida, acusando a los hijos de la actriz de Televisa de separarla para que no exhibieran el mal manejo en la salud de la difunta estrella.

Como se sabe, tras más de dos décadas siendo la administradora del Teatro Silvia Pinal, Mónica afirmó que fue despedida sin motivo alguno por Luis Enrique Guzmán, acusándola de haber sacado provecho de este poder que tenía para aparentemente quedarse con parte de las ganancias. Por dicha razón, la también actriz decidió emprender acciones legales para dejar muy en claro que ella jamás en los 25 años al mando del teatro, nunca se quedó con un peso de más.

Y ahora, tras el deceso de la actriz, Mónica acudió a la misa que le organizó María Elena Galindo para conmemorar su vida, brindando una entrevista a los medios presentes, sincerándose sobre el porqué no había estado cerca de Pinal en sus últimos años, declaró que fue por sus descendiente: "Creo que ellos no me quieren mucho y yo a ellos les mando bendiciones, lo único que no entiendo es cómo quieren borrar una amistad de más de 50 años". Agregó que también despidieron a estilista por ser su amigo, cuando tenía 20 años al lado de Pinal.

Mónica con Tina y Silvia. Internet

Tras esto, reveló que ella siempre cuidó de la 'Diva del Cine de Oro', y como amigas estuvo en cada etapa difícil, como el fallecimiento de su madre y el de Viridiana, destacando que ni sus hijos estuvieron en esos momentos tan dolorosos para ella, recalcando que conforme más pasaba el tiempo, más sola la iban dejando aun cuando necesitaba más cuidados: "Ustedes vieron como ya me la sacaban precisamente sin arreglar mucho. No sé si no querían que estuviéramos cerca de ella para no darnos cuenta de lo que estaba pasando o de cómo estaba, no tengo la menor idea".

Pese a que señala que no quería desearles el mal a nadie, sí afirma que la alejaron deliberadamente, destacando que el principal fue el hijo de Enrique Guzmán, destacando que incluso cuando descubrieron que se veían en comida de amistades, empezaron a ponerle a Iván Cochegrus para que no tuvieran mucho acercamiento: "La llegué a ver en la casa de la señora Galindo porque iba a comer con Tina, ahí la iba a ver y la disfrutaba, cuando se enteraron, ya dijeron que si no iba Cochegrus ya no la iban a llevar".

Fuente: Tribuna del Yaqui