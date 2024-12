La sacaron del clóset: Tras 40 años en Televisa, actriz reaparece de luto en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica villana de telenovelas, quien trabajó para Televisa durante 40 años y que hace poco tiempo hizo su debut en TV Azteca, de nueva cuenta sorprendió a todos los televidentes debido a que este miércoles 11 de diciembre reapareció de luto ante las cámaras del matutino Venga la Alegría. Se trata de Laura Zapata, quien platicó con diversos reporteros acerca del reciente fallecimiento de su media hermana Ernestina Sodi.

La también conductora y cantante, que hace poco fue sacada del clóset pues se aseguró que había sido pareja de Denisse de Kalafe, apareció en un evento público y de inmediato fue cuestionada acerca de la peculiar terapia a la que está recurriendo su sobrina Camila Sodi para superar la muerte de su madre: "Qué buena, si ella cree en eso, le deseo lo mejor", dijo. Pero cuando la prensa refirió a que la joven actriz está siendo criticada por su decisión, Laura prefirió no opinar.

No quiero entrar en si alguien dice, yo respeto cualquier movimiento que ella tome", expresó 'La Zapata'.

Luego un reportero le preguntó a la intérprete si se había reconciliado con su familia materna tras la muerte de Ernestina, se mostró incómoda y así increpó al reportero que le hizo este cuestionamiento: "¿Cómo se llama usted? ¿de dónde es?... no, señor, no". Además, Laura dijo que aunque le duele la muerte de Sodi, tiene que seguir adelante: "Siempre tienes que estar de pie porque pues no puedes dejarte caer, y los hechos reales no te pueden tirar".

Asimismo, la estrella de novelas como La usurpadora, Zacatillo, un lugar en mi corazón y La Gata compartió lo difícil que le es asimilar que su hermana no está en este plano: "Solamente pienso que es la vida, digo que tristeza que se haya ido tan joven 64 años, ya está fría, es su despojo y tan bonita que estaba... Me da mucha tristeza pensar que está enterrada, pero bueno Dios es el que decide", agregó la exconcursante de MasterChef Celebrity México.

Finalmente, Laura Zapata compartió que a diferencia del fallecimiento de su abuela Eva Mange, ella no ha tenido contacto espiritual con Ernestina: "No, todavía no. Ha sido como un pensamiento de alguna manera un poco obsesivo pensar cómo está, ya está fría, ya no está ahí, es su despojo, tan bonita, tan linda y tan joven. Es muy triste, pero uno no puede saber qué es lo que decide Dios", expresó la famosa.

Fuente: Tribuna