¿Le fue infiel? José Manuel Figueroa al fin revela la razón de su ruptura de Marie Claire

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes, el reconocido cantante del regional mexicano, José Manuel Figueroa, recientemente brindó una entrevista en la que finalmente reveló la verdadera razón por la que él y la presentadora de origen venezolano, Marie Claire Harp, decidieron hacer oficial su ruptura amorosa, pese a que tenían planes para llegar al altar en este 2024, ¿acaso le fue infiel?

Fue a comienzos del 2024, que el reconocido cantante confirmó su separación de la presentadora de Bandamax, quien a su vez, declaró que todo fue de mutuo acuerdo y no hay nada malo entre ellos, ni siquiera que fuera por una pelea, pero había cosas complicadas que solucionar: "José Manuel es una persona espectacular, es un hombre maravilloso. Hay altos y bajos y ahorita estamos en ese bajito, nuestra relación siempre fue muy expuesta, es muy complicado cuando quieres ocultar un problema".

Por su parte, el intérprete de Callados prefirió no hablar más del tema y dar por terminado todo, sin embargo, recientemente en su entrevista para el podcast En pareja2 de Paulina Mercado, este habló del tema cuando se le cuestionó directamente si el motivo fue que Marie Claire haya transmitido en vivo del funeral de su hermano menor, Julián Figueroa, cuando se había prohibido esto, ya que la familia deseaban privacidad en el doloroso momento.

Para dejar en claro la situación, José Manuel negó que terminaran por eso, señalando que la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, en realidad tenía un ritmo de trabajo bastante acelerado, al igual que él, entonces se veían muy poco, y eso para él era inaceptable y quería sentir más compromiso para pasar más tiempo como pareja: "Trae un ritmo de trabajo impresionante. Traía cuatro, cinco, seis programas, algo así. Yo estoy trabajando los fines de semana, entonces nos estábamos viendo una vez al mes".

Finalmente, el presunto creador de Fruta Prohibida, tema que tiene en pleito con Ana Bárbara, declaró que en realidad no le pidió dejar su trabajo, pero sí le exigió que le bajara para poder pasar más tiempo juntos, señalando que no fue el momento ni la manera correcta, pues sí le dio coraje a Marie Claire: "No le dije 'deja tu trabajo', pero sí le exigí busquemos tiempo para compartir, comparar agendas en un momento que la agarré con los cables cruzados", agregando que con su carácter al final no pudieron llegar a un acuerdo, y tomaron la decisión de manera "impulsiva" y con el "estómago".

Fuente: Tribuna del Yaqui