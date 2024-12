Lo perdió todo: Villana de Televisa es víctima de brutal incendio; llora en 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Una famosa villana de Televisa, quien en el año 2020 sufrió la muerte de su madre y quedó devastada, de nueva cuenta se encuentra viviendo un difícil momento ya que hace unos días fue víctima de un brutal incendio, que por poco le arrebata la vida a su única hija. Se trata de la actriz y cantante María del Sol, quien fuera hija de la primera actriz Josefina Echánove (qepd) fallecida en plena pandemia durante el 2020.

La tarde de este martes 10 de diciembre, la también estrella de doblaje apareció en el programa Ventaneando contando la terrible experiencia que vivió su familia cuando en días pasados se incendió la casa donde vive su única hija, quien pudo haber perdido la vida en el accidente: "Lo que lo ocasionó, como tú decías, (fue) un multicontacto y, a veces poner aquí, que acá y que acá y se sobrecalientan. Mi hija trabaja y tiene audífonos, entonces no oyó nada, sino que, literalmente, olió", compartió.

María del Sol, quien fue la icónica villana del melodrama Madres Egoístas, compartió que su hogar fue casi pérdida total: "Te puedo decir que casi el 70 por ciento de la casa está afectada, justamente la recámara de mi hermana y la parte de atrás son las que están hechas pinole". Desafortunadamente, el fuego arrasó con objetos muy preciados para la famosa, como fotos y cuadros que pertenecieron a su fallecida madre:

Es una casa que guarda tantos recuerdos, tiene fotos, cuadros de mi mamá icónicos, no por Diego Rivera, pero sí por el maestro Gallardo, un pintor reconocido, guanajuatense... No es por el valor que sí lo tienen, pero es el valor emocional de recordar la cama donde dormía mi mamá, mi hermana y hoy no", explicó conmovida casi hasta las lágrimas.