Maxine Woodside sorprende en vivo a colaborador de 'Todo Para La Mujer' y rompe en llanto

Ciudad de México.- En medio de su polémica con Ana María Alvarado, la reconocida periodista y locutora, Maxine Woodside, recientemente se volvió en tema de conversación, pues sorprendió a colaborador de su exitoso programa de radio, Todo Para La Mujer, que jamás se creyó posible, por lo que hizo que este rompiera en llanto junto a otros de sus colegas que no podían creer las acciones de su jefe a solo días para la Navidad.

El pasado martes 10 de diciembre, Maxine tuvo como invitado al Dr. Arturo Candido, experto cirujano plástico que abordó el tema de la transición de género, aclarando que él tiene una clínica en la que apoya a aquellas personas que desean cambiar de mujer a hombre y viceversa, o a las que por temas de salud deciden retirarse implantes o sus pechos y también realiza reconstrucciones, explicando todos los cuidados y seguimientos que dan.

La denominada 'Reina de la Radio', le cuestionó si es que él podía hacer una cirugía para retirarle los senos a una mujer que se encuentra en transición y las complicaciones, a lo que este señaló que siempre hay riesgos, pero que generalmente el retirar los senos o los implantes, es algo mucho más fácil y hasta beneficioso porque disminuye el riesgo de cáncer: "Al revés se pueden quitar, en las mujeres esto no requiere un tratamiento como tal. El quitar es más fácil porque reduce riesgos de cáncer de mama".

Alex quedó impactado con la noticia. Captura del canal de YouTube de Chismecito

Ante esto, Maxine llamó a su trabajador, al que simplemente nombró como Alex, para sorprenderlo con la noticia de que ella y todo el equipo de Radio Fórmula han conseguido que se realice el retiro de sus senos de manera gratuita, por lo que el doctor exclamó que: "Para nosotros es un honor, Maxine te tiene que dar una gran noticia. Gracias a que pudimos platicar con Flor Plata y Maxine, vemos que la gente de Radio Fórmula te estima mucho. Para mí es un honor poderte ayudar en el retiro de las glándulas mamarias".

Ante esto, su colega There Soto, no pudo contener las lágrimas en vivo y aplaudió el gesto que tuvieron con Alex, mientras quie el cirujano señaló que su equipo ya tiene todo preparado, desde el día de la cirugía hasta sus vacaciones solicitadas para que no tenga problemas y lo felicitó por ser un compañero tan querido: "Alex, te felicito, eres una gran persona. Tengo excelentes referencias tuyas y todo esto es porque la gente que trabaja aquí en Radio Fórmula, el equipo de Maxine, todo el mundo aquí te aprecia muchísimo. Te vamos a someter a la cirugía. Tú no sabes, pero ya hasta tenemos fecha".

Fuente: Tribuna del Yaqui