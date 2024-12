Nueva polémica para Nodal: Acusan a su papá de abuso de poder y de estancar a este cantante

Ciudad de México.- Todo parece indicar que este 2024 fue el año de las polémicas para Christian Nodal, quien comenzó a ir a pique después de que comenzó su relación con Ángela Aguilar, motivo por el que la gente se lanzó en contra del ‘Forajido’ a quien acusaron de haber engañado y abandonado a Cazzu, mientras ella se recuperaba de haber dado a luz a la hija de ambos, Inti; dicha situación le valió una gran cantidad de pérdida de seguidores.

A esto se le suma que el cantante Johnny Cortés acusó al padre de Nodal, Jaime González, de estancar su carrera. Como algunos sabrán, el presunto agraviado pertenecería a Los Plebes del Rancho, pero hace tiempo salió. En un comienzo se creyó que se habría marchado por iniciativa propia, pero según sus declaraciones más recientes para el medio TV y Novelas, la realidad es que él habría sido despedido.

Padre de Nodal estancaría la carrera de un cantante

Supuestamente, el padre de Nodal habría intentado anexar a dos nuevos integrantes al grupo, lo que le dio la impresión de que querrían correrlo en algún momento, así que decidió proponerle a Jaime González que llegasen a una acuerdo; pero el hombre no brindó apertura, así como tampoco le dio su carta de baja de la banda. El artista mencionó que González estuvo evitándolo durante dos meses, para luego correrlo con el pretexto de que la banda ya no lo quería.

“Le estuve mandando mensajes al mes de que me salí, le dije que necesitaba trabajar y me dijo que le dieran chance, que estaba ocupado, y así me detuvo como dos meses. Después me dijo que Los Plebes no querían que yo estuviera en la empresa, y que eran Los Plebes o yo. Entonces le pregunté qué opción me daba y me pidió un dinero para dejarme libre”, señaló.