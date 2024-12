Omar Chaparro revela amorío con conductora de Televisa 20 años menor tras crisis con esposa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor y presentador, Omar Chaparro, acaba de dejar a todo Televisa en completo estado de shock y dejó a su colega Faisy contra las cuerdas, pues en su programa al aire, este le reveló su amorío con la conductora del show nocturno, Dhasia Wezka, que es 20 años menor que el también cantante, mientras que se encontraba en medio de su crisis matrimonial con su esposa por más de 22 años, Lucía Ruiz de la Peña.

Fue mediante su entrevista con Yordi Rosado que Omar, dio más detalles de su crisis que casi lo lleva al divorcio, confesando que ambos estaban rotos, muy enojados muy tristes con todo lo que pasaba, pero que al final decidieron tener charlas incómodas y salir adelante de la mano y amándose más: "Y muchos deciden que se acabó, o puedo, es doloroso continuar y es válido, invito a la gente que haga lo que nosotros, ver que hay después y voltearnos a los ojos y decirnos: 'te amo'. Qué hay después del dolor, del perdón agarrarnos la mano y fuimos caminando".

Y ahora, dado a que sigue con nuevos lanzamientos en su música y está su conducción en ¿Quién es la Máscara?, Chaparro se presentó en Faisy Nights, donde Dhasia es conductora, así que cuando le tocó saludarla, Omar muy serio e incómodo reveló que había un tema con la joven de 30 años por el que se dejaron de hablar: "Sabes que ella (Dhasia Wezka) y yo nos dejamos de hablar hace algún tiempo, y quiero ser bien franco porque no sabía que iba a estar aquí. Pero vamos a dejar que fluya el programa".

Ante esto, el presentador de Me Caigo de Risa, se mostró sorprendido y emocionado a la vez de que hubiera chisme, por lo que exhortó a que contaran: "¿Qué pasó? Cuenta y exagera, Omar. Dijiste 'nos dejamos de hablar', ¿Eso significa que antes hablaban, que se conocían o trabajaron juntos?", a lo que Wezka se adelantó y simplemente mencionó que era algo sin chiste: "El chisme no es tanto interesante, la verdad. Sí hemos trabajado juntos".

Pero, el expresentador de Sabadazo no lo dejó de esa manera, pues agregó que él tuvo un romance con Dhasia cuando él y su esposa tuvieron esa crisis en la que estuvieron a punto de separarse: "No estoy preocupado. Dhasia y yo salimos por un tiempo cuando tuve una ventana en mi matrimonio". Por su parte, la joven de 30 años, declaró que la aún esposa del actor de 50 años, estaba enterada: "Pero Lucy sabe y todo, aunque me está dando mucha pena".

Como era evidente, en el foro de Unicable todos estaban algo nerviosos por las confesiones y no sabían que responder por lo que incluso recordaron entrevistas pasadas en las que Omar declaró ese fin de su matrimonio, pero Chaparro al ver la incomodidad, decidió confesar que todo se trato de una broma: "Oye, antes de que continúes, era broma. Nos pusimos de acuerdo. ¿Amigo, te lo creíste?", a lo que Faisy pudo respirar y hasta volvió a bromear: "Pues es que lo quiero. Yo no sabía cómo resolver, quería sacar más información porque te digo, Dhasia ha salido con personas de tu edad".

Fuente: Tribuna del Yaqui