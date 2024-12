¿Pleito en la dinastía? Victoria Ruffo no pasará la Navidad con Eugenio Derbez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Victoria Ruffo y Eugenio Derbez llegaron a ser una de las parejas más mediáticas hace poco más de 30 años; sin embargo, lo que inicialmente era una historia de amor, terminó por convertirse en una de terror para ambos participantes, ¿la razón? Los famosos terminaron en medio de la polémica. Según lo dicho por la actriz de Abrázame muy fuerte, el comediante habría orquestado una boda falsa para engañarla, hecho que el creador de Familia P. Luche desmiente hasta la fecha.

Desde entonces, tanto la histrionista como el comediante han discutido ante las cámaras de diversos medios de comunicación, lo único que, aparentemente logró frenar la guerra sin cuartel entre ambos fue el nacimiento de su nieta Tessa, hija de José Eduardo Derbez, fruto de la relación de ambos. Si bien, la llegada al mundo de la bebé fue un hecho que mucha gente esperaba, lo que realmente captó la atención de los medios fue el reencuentro de la explosiva expareja.

Por fortuna para todos los presentes, todo parece indicar que el trato entre ambos fue cordial e la actriz de Corona de Lágrimas mencionó que el actor le llevó pan de elote y pudieron conversar un poco. Esta situación desató el rumor sobre la posibilidad de que hubiese un encuentro familiar en el que Ruffo y Eugenio pasaran la Navidad juntos y aunque en un inicio Victoria parecía estar de acuerdo, la realidad es que recién declaró para el medio Despierta América, que había cambiado de opinión.

Aunque Victoria Ruffo no profundizó sobre las razones por las que había optado cambiar de decisión, sí mencionó que prefería hacer todo en su casa, puesto no deseaba pasar un mal rato: “Sí, pero ya lo pensé mejor… y no… la quiero pasar bien”, detalló la estrella de televisión, quien entrevistas anteriores indicó que le desagradaba las cosas que consumían en la casa del actor de Radical, donde comían excentricidades como lasagna de chicharrón.

En aquel momento, Victoria mencionó que gustaba de tener una cena tradicional con pavo, romeritos, entre otras cosas, señalando que en la casa de Eugenio Derbez preferían consumir alimentos alternativos, es decir, desde entonces, la estrella de televisión dejó entrever la posibilidad de que no estaría en la cena del actor de producciones como No eres tú, soy yo, No se aceptan devoluciones, entre otras.

Fuentes: Tribuna