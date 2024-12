"Recibió amenaza": Reportan desaparecida a Maryfer Centeno tras pelea legal; temen lo peor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de su pelea legal con el reconocido influencer, Mr. Doctor, al que acusa de violencia de género y acoso, y asegurar que "recibió amenazas" muy fuertes, recientemente un amigo cercano a la polémica grafóloga y presentadora, Maryfer Centeno, acaba de dar declaraciones a TV Notas en la que la reportan como desaparecida, señalando que con todo lo que vive temen lo peor, como un atentado contra su vida.

Como se sabe, desde hace varias semanas que el tema de Octavio Arroyo, nombre real del médico e influencer, llegó a instancias legales, por las que incluso realizó una rueda de prensa para hablar de esta, en las que sus abogados expresaron que todo se hace bajo la ley, pues considera que "Una cosa es la libertad de expresión y otra el libertinaje disfrazado de opinión. Los comentarios de Mr. Doctor no son criticas profesionales; son ataques violentos que vulneran los derechos de Maryfer como mujer".

Pero eso no fue todo, debido a que de igual forma la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que estaba temiendo por su vida, ya que desgraciadamente ha estado recibiendo una cantidad alarmante de amenazas, en el que incluso señalan que le van a arrojar ácidos en su rostro cuando tengan la oportunidad y la vean en la calle: "El tema del ácido ha sido durísimo. Estas amenazas son constantes y no podemos ignorarlas".

Es precisamente, por todos estos motivos que presunto amigo cercano a la presentadora de Hoy, en TV Notas declaró que estaban temiendo que la grafóloga sufriera un atentado contra su vida, ya que no saben nada de ella desde la rueda de prensa, por lo que al haber pasado más de 24 horas, ya es persona desaparecida: "No sabemos nada de Maryfer, no la localizamos por ningún lado, la estamos buscando, estamos muy preocupados de que algo le haya pasado o sufrido un atentado con toda esta situación".

Cabe mencionar que por su parte, la grafóloga mediante su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, no ha emitido ningún comunicado ni ha compartido absolutamente nada, como acostumbra cada día a subir cosas de su día a día, temas de su profesión y también dando retuits a temas que ella considera interesante, como ha sucedido en cuestiones de seguridad, del mundo del espectáculo y hasta de política.

