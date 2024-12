¿Solo fue para ganar 'LCDLF México'? Mario Bezares confiesa la verdad sobre Paul Stanley

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido presentador, Mario Bezares, recientemente brindó una entrevista en la que al fin habló sobre la verdadera relación que tiene con Paul Stanley, después de haber arrancado más de una lágrima a los espectadores de Televisa con su emotivo reencuentro dentro de La Casa de los Famosos México, que afirmaron fue un borrón y cuenta nueva, ¿acaso fue sincero o solo fue para ganar el primer lugar?

Después del terrible asesinato de Paco Stanley, desgraciadamente a Bezares lo detuvieron y mantuvieron tras las rejas más de un año, el cual se volvió el peor momento de su vida, que la cambió radicalmente. Uno de los cambios más severos, fue perder a su mejor amigo y no poder llorarle, además de ganarse el repudio de su familia, sin embargo, tras 25 años de este trágico momento, Paul decidió hacer las paces con Mario y mientras estaba en el reality de Televisa, le externó que por su parte todo estaba perdonado y en el pasado y estaba abierto a formar una amistad.

Ante esto, una vez el tema de si sería o no realidad lo que pasó en el reality show, el actor de La Señora Presidenta, declaró que todo fue 100 por ciento real, que hablaron una vez que todo terminó y tras su presencia en Hoy, destacando que son amigos y se llevan de maravilla: "Sí, claro. Ahorita Paul y yo nos llevamos maravillosamente bien. Se quitó esa nube, ese panorama gris. Ya nos llevamos excelentemente bien".

El expresentador de Multimedios declaró que estaban planeando el reunirse próximamente con sus familias, y así él conocer a la nieta de Paco, Victoria Stanley Bernat, y que sus hijos puedan hablar con Paul, pero que sería hasta el 2025, pues ambos se encuentran llenos de trabajo y en estas fechas es casi imposible: "Ya el próximo año hay la posibilidad (de reunirse) porque él también está trabajando mucho en el teatro, nosotros también, pero ya que tengamos un tiempecito ya nos pondremos de acuerdo para ir a conocer a Victoria".

Finalmente, quisieron que hablara sobre las polémicas declaraciones que ha dado Adrián Marcelo en las últimas semanas, en las que afirmó que la producción fue la culpable de que lo vieran como el malo y pusieran a Gala Montes y el resto del 'Team Mar' como los buenos de la historia: "Me reservo nuevamente, no quiero hablar ni decir absolutamente nada para no dar publicidad a un personaje que se sube a un foro y utiliza muchas cosas y herramientas para poder ganar dinero, mejor me reservo".

Fuente: Tribuna del Yaqui