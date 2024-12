¿Tiene cáncer? Actriz de Televisa se descubre una bola en el pecho y se someterá a cirugía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y cantante, Ninel Conde, recientemente hizo un live en sus redes sociales, en las que reveló que hace poco descubrió una bolita en su pecho, lo cual despertó las alarmas sobre que podría tener una terrible enfermedad. Afirma que tras hacerse una serie de estudios sí deberá de someterse a una cirugía, que no sabe cuando será, ¿acaso tiene cáncer?

Después de que Conde resultara ser 'Azul' en ¿Quién es la Máscara?, no dejaron de lloverle las duras críticas por parte de los usuarios en redes sociales como X, anteriormente conocido como Twitter, en los que comenzaron a señalar que el chiste es quitarse la máscara, no mostrar otra, haciendo referencia a que está irreconocible, se burlaron de que "está deformada" y le expresan que ya deberían de dejar de operarse.

Ante eso, la reconocida intérprete de Bombón Asesino, respondió contundente a todo ese 'hate', declarando que para que hablen con provecho ahora sí va a someterse a nuevas operaciones para levantarse el pecho, la retaguardia y hacerse una cinturita más delgada y perfecta: "Para que hablen con provecho y digan: 'ay, esa está enferma, enferma de cirugías', quiero las chichis arriba, las nalgas más arriba, la cintura más chiquita, la cara no porque está perfecta".

Tras esto, la actriz de El Señor de los Cielos, declaró que hablando en serio, en realidad si deberá de ir al cirujano plástico, pero para que le revise el tema de una bolita que le salió en el pecho y si debe de retirarse, aclarando que no es cáncer, pues ya se hizo los estudios y salió benigna, pero que de igual manera, debe de operarse: "Tengo como una pequeña bolita que es benigna, me hice la mamografía y todo, y lo que me recomendaron es que fuera con cirujano plástico a que me checara qué es la bolita que tengo ahí, y pues bueno, en una de esas, ya estando ahí, pues que suceda lo que tenga qué suceder".

Sin embargo, eso no fue lo más impactante de su respuesta, ya que inesperadamente cambió el tema, y señaló que a sus 50 años de edad, desea convertirse en madre de nueva cuenta, pero por vientre de alquiler, y no en el suyo, dejando en shock a sus seguidores: "¿Saben qué se me está antojando?... y que no vaya a escuchar a mi hija... un bebé. Obvio ya no en este vientre ¿verdad? habría que alquilar uno, así bien padre, pero estaría increíble, la verdad se me antoja".

Finalmente, quiso dejar en claro que estas son sus últimas declaraciones al respecto y que ya no dará más entrevistas en ningpun medio de comunicación, ya sea Sale el Sol, Venga la Alegría o el programa Hoy: "Yo di entrevistas y otra vez, en lugar de hablar de trabajo, de 'La Máscara', la neta sí da hueva que estén chin... y que estén diciendo que si no sé que, pero bueno, esta es la realidad y que soporten".

Fuente: Tribuna del Yaqui